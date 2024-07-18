ولي عهد الفجيرة يلتقي باحثَي الأدب العربي حمود الصاهود وأحمد محمد عبيد

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتب سموه بالديوان الأميري، الباحثَين في الشعر والأدب العربي، حمود الصاهود من المملكة العربية السعودية، وأحمد محمد عبيد من الإمارات.

ورحّب سموّه بالأديبين، على هامش مشاركتهما في الجلسة الشعرية الأدبية التي تنظمها دارة الشعر العربي بالفجيرة «أخبار وأشعار لشعراء العرب في الحجاز واليمامة وشرق الجزيرة العربية»، متمنياً لهما التوفيق.

وأكّد سموه أهمية نشر المعرفة بالقيم الثقافية والأدبية التي يحملها تاريخ الأدب العربي، ومكانة الشعر العربي في إبراز الظواهر الاجتماعية والثقافية في مختلف مناطق الجزيرة العربية، بالإضافة إلى تأثيرها ووصولها إلى مناطق العالم عبر العصور.

وأشار سموّه إلى اهتمام إمارة الفجيرة بتعزيز الوعي بالجذور التاريخية والثقافية للإنسان العربي، ونقلها إلى العالم، انطلاقاً من دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدور الثقافة في بناء الإنسان وتمكينه، وتطوير ركائز النمو المعرفي في كل القطاعات.

وتبادل سموه مع الضيفين الحديث حول العناصر الثقافية القيّمة التي يجسّدها التراث العربي، والقيم الجمالية للشعر باعتباره ديوان العرب، والمفاهيم الإنسانية المتأصلة في الحضارة العربية والمنتشرة في مختلف مناطق الجزيرة العربية.

وتوجّه الضيفان بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموه بدعم الثقافة والأدب ومشاريعهما على المستويات كافة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.