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وفد "الدولية للتراث الثقافي" يزور المكتب الرئاسي لـ "الدولية للفن الشعبي" بالمنامة

وفد "الدولية للتراث الثقافي" يزور المكتب الرئاسي لـ "الدولية للفن الشعبي" بالمنامة
19 يوليو 2024 18:58

المنامة (وام)
زار وفد من مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع لمعهد الشارقة للتراث، المكتب الرئاسي لـ "المنظمة الدولية للفن الشعبي (IOV)" في مملكة البحرين، وذلك ضمن أعمال الاجتماع المشترك بينهما، والذي اختتم يوم أمس، وبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بينهما، وآليات تفعيل مكتب المنظمة الذي يستضيفه المركز في إمارة الشارقة، وذلك بحضور علي عبد الله خليفة، رئيس المنظمة، وسلطان ماجد الخضر، مدير المركز.
حفظ التراث الثقافي
وقال سلطان ماجد الخضر، مدير مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع لمعهد الشارقة للتراث، إن الاجتماع ناقش آفاق تعزيز التعاون بين الجانبين وطرح الأفكار البناءة التي تسهم في دفع الجهود الرامية لحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي إلى آفاق أكثر نجاحاً وتنوعاً، مؤكداً أن إمارة الشارقة تعتبر الثقافة والتراث أداة رئيسة لحفظ قيم المجتمعات وهويتها وضمانة مهمة لاستدامة تاريخها العريق وصون موروثها. لذا، فإنها، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على رعاية ودعم الجهود المؤسسية على المستوى الحكومي والمجتمعي في هذا الجانب.
تعاون مشترك
من جانبه، أثنى علي عبدالله خليفة، رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها إمارة الشارقة لدعم الثقافة على المستويين العربي والإقليمي. وأكد أن الاجتماع يعد أحد نماذج التعاون الثقافي المشترك بين المكتب الرئاسي للمنظمة الذي تحتضنه مملكة البحرين و"معهد الشارقة للتراث"، الجهة الحاضنة لمركز المنظمات وذلك منذُ تولي البحرين رئاسة المنظمة في 2016، منوهاً إلى أن هذا التعاون أثمر عقد جمعيتين عموميتين للمنظمة في الشارقة 2019 و2023، إلى جانب عقد ندوة علمية دولية حول الثقافة الشعبية وعقد اجتماعات دولية بناءة.

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