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«منتدى القوز للريادة الإبداعية 2» في الربع الأخير من 2024

«منتدى القوز للريادة الإبداعية 2» في الربع الأخير من 2024
23 يوليو 2024 00:57

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن موعد تنظيم النسخة الثانية من «منتدى القوز للريادة الإبداعية» الهادف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.
وسيشهد المنتدى الذي تستضيفه منطقة القوز الإبداعية في الربع الأخير من العام الجاري، عقد سلسلة من المحادثات مع نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية.
ومن جهة ثانية، كشفت الهيئة عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» التي تعقدها على هامش المنتدى، وتستقبل «دبي للثقافة» طلبات المشاركة في المسابقة حتى 31 أغسطس المقبل.

الإمارات
دبي
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
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