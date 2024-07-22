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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يعلن عن أعضاء اللجنة العليا لجائزة سرد الذهب 2024

«أبوظبي للغة العربية» يعلن عن أعضاء اللجنة العليا لجائزة سرد الذهب 2024
23 يوليو 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن التشكيل الجديد للجنة العليا لجائزة سرد الذهب 2024، وتضم اللجنة نخبة من الأدباء والمفكرين والخبراء في تخصصات ذات صلة بفروع الجائزة.
ويترأس اللجنة الكاتب والإعلامي الإماراتي علي عبيد الهاملي، وتضم كلاً من الدكتور محمد الصفراني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، والدكتورة أسماء الأحمدي، الأستاذ المشارك في الأدب الحديث والنقد بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك عبد العزيز، في المملكة العربية السعودية، والدكتور سعيد يقطين، الباحث المغربي في السرديات والنقد الأدبي والنظرية الأدبية، والدكتورة ميرال الطحاوي، الأستاذ المشارك في الأدب العربي الحديث ورئيس قسم الكلاسيكيات ودراسات الشرق الأوسط في كلية الآداب والثقافات الدولية بجامعة ولاية أريزونا، في الولايات المتحدة الأميركية.

دعم المبدعين
وقال رئيس اللجنة علي عبيد الهاملي: «إن الجائزة التي تحتفي بالهوية والثقافة العربية الأصيلة تستكمل منظومة الجوائز الأدبية الراقية التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية، من أجل تعزيز مفرداتها في نفوس الأجيال الجديدة».
وأضاف: «تدعم الجائزة فن السرد الذي يعد ركيزة أساسية في العمل الإبداعي، وتسلط الضوء على القيم والعادات والتقاليد، وتدعم المبدعين في مجال سرد القصص، وتفتح الآفاق لاكتشاف المواهب الجديدة، وبذلك تجسد الجائزة رؤية أبوظبي الثقافية في توفير بيئة حاضنة وداعمة للمبدعين في مختلف الفنون الأدبية للتعبير عن مكنوناتهم الداخلية، وإغناء المشهد الثقافي بأعمال تثري خيال القراء وذائقتهم».
وكانت اللجنة العليا للجائزة عقدت مؤخراً اجتماعها الأول، لمناقشة آليات الترشيح، ومعايير اختيار الفائزين، والعمليات الداخلية للجائزة، ووظيفتها.
و«سرد الذهب» جائزة سنوية أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية في العام 2022، وتهدف إلى دعم الفن الشعبي في رواية القصص العربية في جميع أنحاء العالم العربي، وجاء تأسيسها تقديراً للتقاليد العريقة في سرد القصص باللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الدائم للحكايات الشعبية والأساطير التي تعد جزءاً لا يتجزأ من التراث والثقافة والفكر العربي.

ست فئات
تتكون الجائزة من ست فئات هي: القصة القصيرة - الأعمال السردية غير المنشورة، والقصة القصيرة - الأعمال السردية المنشورة، والسرود الشعبية، وفئة الرواة التي تحتفي برواة الأدب والسير الشعبية من دولة الإمارات والعالم العربي. وفئة السرد البصري، والسردية الإماراتية، وتكرم الأعمال الأدبية التي تعزّز الهوية الإماراتية، وتعتمد على التاريخ والجغرافيا والرموز الإماراتية وتتخذها منطلقاً لبناء عمل نوعي متميز.

مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
أبوظبي
جائزة سرد الذهب
علي عبيد الهاملي
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