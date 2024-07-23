«أبوظبي للبيئة التاريخية» (ADHER) يحصد جائزة الأداء المتميز

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن فخرها بالإعلان عن فوز سجل أبوظبي للبيئة التاريخية (ADHER)، المنصة الرقمية المخصصة، التي تم تطويرها من قبل قطاع الثقافة - إدارة البيئة التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، بجائزة الأداء المتميز، في نظم المعلومات الجغرافية GIS في مؤتمر مستخدمي إزري الدولي، الذي ينظمه معهد بحوث نظم البيئة (إزري) لعام 2024 في سان دييغو.

تعتبر منصّة ADHER الرقمية بمثابة مستودع مركزي شامل للبيانات المتعلّقة بالتراث الثقافي، تعمل على توفير جميع المعلومات الموثقة والحديثة عن مواقع التراث الثقافي وأهميتها والتهديدات التي تواجهها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كما وترتبط المنصّة الرّقمية مع أنظمة أخرى، بحيث تمكّن المتخصصين في التراث من اتخاذ قرارات مدروسة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، وذلك من خلال الحفاظ على موارد التراث الرقمية وغير الرقمية التي يمكن استخدامها للأجيال القادمة.

وقد منحت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي هذه الجائزة، تقديراً للعمل المتميز الذي قامت به إدارة البيئة التاريخية في قطاع الثقافة في تطوير سجل أبوظبي للبيئة التاريخية «ADHER» باستخدام تطبيقات «إزري» ونظم المعلومات الجغرافية GIS. وقد تم تقييم المرشحين بعناية من قبل لجنة تحكيم لها تأثيرها الدولي، حيث تم اختيار دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي ضمن 197 شركة من بين أكثر من 100.000 عميل لشركة Esri حول العالم.

تعزيز مكانة أبوظبي

ويجسد هذا الإنجاز دلالة واضحة على التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالحفاظ على تراث الإمارة في ظل التطور العمراني السريع، كما يعكس جهود دائرة الثقافة والسياحة في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز للأصالة والابتكار، من خلال تقاليدها الأصيلة في مجالات الضيافة والمبادرات الرائدة والفكر الإبداعي.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: في ظل التحول السريع الذي تشهده أبوظبي، تتزايد الحاجة الملحة للعمل على الحفاظ على تراثها الثقافي العريق. وتقوم منصة «سجل أبوظبي للبيئة التاريخية» بدور أساسي في حماية الموارد والمعرفة الدقيقة التي يجب نقلها إلى الأجيال القادمة. يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة، لطالما كان تراث أبوظبي ولغتها ومناظرها الطبيعية مصدر إلهام لرؤيتنا، وتأتي هذه الجائزة لتعزز الدور المحوري الذي تلعبه الموارد الثقافية في تشكيل نسيجنا المجتمعي وهويتنا. ونحن ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في الحفاظ على التراث الثقافي العريق لإمارة أبوظبي، وندعو الجميع للانطلاق في رحلات جديدة في إمارتنا الغنية بالاكتشافات والإبداع والتميّز.

علم المعلومات

انعقد مؤتمر مستخدمي إزري الدولي لنظم المعلومات الجغرافية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 يوليو الجاري، واستضافته شركة ESRI، الشركة الرائدة عالمياً في السوق في مجال برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومعلومات الموقع ورسم الخرائط. كان علم المعلومات الجغرافية، المعروف أيضاً باسم GIScience أو علم البيانات الجغرافية المكانية، جزءاً لا يتجزأ من Esri منذ تأسيس الشركة في عام 1969، مع الحفاظ على النهج الجغرافي لحل المشكلات الذي تم إحياؤه من خلال تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية الحديثة على مستوى المؤسسات.