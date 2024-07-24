الخميس 25 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«خلوا الباب مفتوح».. عمق النص وعبقرية الخط

لوحة الفنان زكي الهاشمي
25 يوليو 2024 00:55

«خلوا الباب مفتوح».. ربما هو صوت قديم وعميق يتردد صداه في جنبات ذاكرة كل منا، صوت سمعناه يوماً من الجد أو الأب وهو يحث على أن نترك الباب مفتوحاً أمام كل من يقصده ضيفاً كان أو جاراً، أو عابر سبيل تقطعت به الطرق، إنه ليس باب البيت فحسب، ذلك المفتوح على الترحيب والضيافة والكرم الحاتمي، بل هو باب القلب الذي يتسع لكل من يمر ملقياً السلام، وفي الصورة أعلاه يتجلى هذا المعنى إبداعياً برمزية عالية عبر خطوط الفنان اليمني زكي الهاشمي، إذ تصبح اللوحة ذاتها باباً إلى جوهر المعنى.
وبنى الهاشمي فكرة لوحته من قصيدة «أمل الوجار» للشاعر السعودي محمد بن شلاح المطيري، الذي يعد من أشهر مذيعي برامج البادية في الخليج العربي، وهي القصيدة التي يبدأها بـ «البيت» الشهير:
«أمل الوجار وخلوا الباب مفتوح
‏خوف المسير يستحي ما ينادي»
وهكذا نحن أمام «البيت المادي» الذي نسكنه، فنفتح بابه ترحاباً، و«البيت الشعري» الذي يحتفي بواحدة من التقاليد العربية الأصيلة، حيث تشعل النار في «الوجار» أمام المنزل لإعداد القهوة، فيما يرمز الباب المفتوح إلى الترحيب بكل من يمر، ثم يتجلى في اللوحة إبداع الفنان الهاشمي إذا تحولت «بيت» الشعر:
«أمل الوجار وخلوا الباب مفتوح 
خوف المسير يستحي ما ينادي»
إلى «بيت» مخطوط، وصارت كلمة «الباب» في اللوحة باباً مفتوحاً هو الآخر على جماليات متداخلة ومكثفة ما بين عمق النص وعبقرية الخط.

أخبار ذات صلة
الإمارات والبرازيل.. التزام بالتصدي لتحديات المناخ
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
آخر الأخبار
ريم الهاشمي والوفد المرافق (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات والبرازيل.. التزام بالتصدي لتحديات المناخ
25 يوليو 2024
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
25 يوليو 2024
مؤيدو كامالا هاريس يهتفون بعد وصول موكبها لحضور فعالية انتخابية في ويست أليس بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الولايات المتأرجحة.. ساحة الحسم في انتخابات الرئاسة الأميركية
25 يوليو 2024
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
25 يوليو 2024
فتاة فلسطينية تقف داخل خيمة في مخيم لإيواء النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: نقص المعدات والأدوية يزيد معاناة القطاع الطبي في غزة
25 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©