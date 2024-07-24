مذكرة تعاون بين «العويس الثقافية» و«العُمانية للكتَّاب»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مذكرة تعاون مع الجمعية العُمانية للكتَّاب والأدباء في مقر الجمعية بالعاصمة العُمانية مسقط، لتعزيز التعاون الفكري والثقافي بينهما، وإدراكاً منهما لأهمية التشاور والعمل المشترك بما يخدم القطاع الثقافي في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، حيث وقعها كل من إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والمهندس سعيد الصقلاوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للكُتاب والأدباء.

وشملت المذكرة أسس التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية والجمعية العُمانية للكتَّاب والأدباء، وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التشاور وتبادل الآراء والخبرات والدراسات وورش العمل والندوات والمطبوعات والمعلومات العلمية والثقافية، إضافةً إلى تنفيذ مشاريع مشتركة وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية والاجتماعية والتراثية والعلمية.

وسبق لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع مؤسسات وجهات ثقافية مماثلة، وأنجزت مجموعة من الندوات والبرامج المثمرة المشتركة، والفعاليات التي خدمت مصلحة الثقافة العربية داخل وخارج الإمارات.

وتسعى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية من خلال إبرام هذه المذكرة مع الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء إلى توسيع دائرة اهتماماتها الثقافية الإقليمية والعربية، وبذلك تعكس وجهاً أصيلاً من اهتمامات المؤسسة في التعاون وتطوير العمل الثقافي العربي المشترك، حيث نظمت المؤسسة ندوات فكرية وأمسيات ثقافية في مصر والأردن واليمن وسوريا وغيرها، وحققت حضوراً ريادياً في الساحة الثقافية العربية وأتاحت الفرصة لمزيد من الحضور الثقافي والاهتمام بالمبدعين والمشاركة في نشر الوعي المعرفي بشكل عام.