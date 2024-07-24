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محمد الشرقي يزور المخيم الصيفي بمركز الفجيرة الإبداعي ويطّلع على برامجه

محمد الشرقي خلال زيارته المخيم الصيفي بمركز الفجيرة الإبداعي (وام)
25 يوليو 2024 00:55

الفجيرة (وام)

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زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المخيم الصيفي للعام 2024 الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز الفجيرة الإبداعي. 
اطلع سموه خلال الزيارة، بحضور الدكتورة منى السويدي مستشار برامج ومشاريع في الوزارة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، على الأقسام المشاركة في المخيم، الذي يُنظم خلال شهر يوليو الجاري، والورش التفاعلية والبرامج الثقافية والفنية وأجنحة الحرفيات والأشغال التراثية، التي يشارك فيها 530 من جميع فئات المجتمع من مختلف مناطق إمارة الفجيرة.
وأشاد سموه، بالمشاريع النوعية التي تنظمها وزارة الثقافة وتستهدف مختلف فئات المجتمع، مثمّناً جهود مركز الفجيرة الإبداعي في استقطاب المشاركين بهدف توسيع مداركهم وتسليحهم بالمهارات المتقدمة في مختلف المجالات، بالإضافة لتعزيز الهوية الوطنية والموروث الثقافي لدولة الإمارات لدى منتسبي المخيم.
ويقدم برنامج المخيم الصيفي 250 ورشة حرفية تعليمية وفنية، بالإضافة إلى ورش مرتبطة بمواضيع الاستدامة، لتوعية المنتسبين بأهمية المحافظة على البيئة، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في العمل الجماعي من خلال النشاطات الإبداعية والتعليمية المتنوعة. 
وقد رافق سموه خلال الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعائشة الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي ووداد الحمودي مدير مركز الفجيرة الإبداعي.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
الإمارات
مركز الفجيرة الإبداعي
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
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