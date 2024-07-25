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التعليم والمعرفة

ورشة عمل تفاعلية تتناول أساسيات كتابة القصة القصيرة

جانب من الورشة (من المصدر)
26 يوليو 2024 00:57

عجمان (الاتحاد)

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عقدت أمس الأول ورشة عمل تفاعلية في مركز عجمان الإبداعي بعنوان «أساسيات كتابة القصص» تحدثت فيها الكاتبة الإماراتية صالحه فرج العليلي، بحضور عدد من الطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج، عن مواصفات القصة وعناصرها وخطوات كتابة القصة بطريقة سهلة.
كما قدمت الكاتبة العليلي عدة نماذج قصصية قصيرة، وركزت على أهمية استعادة الشخص لذاكرة الطفولة، وإعادة البحث بما احتفظ به من ذكريات يمكن سردها على شكل قصة، سواء كانت مناظر من الطبيعة أو المكان وما يوحي به، إضافة إلى القصص الخيالية والأشياء التي يمر بها الشخص.
وقدمت بعض النماذج المؤلفة من كلمة واحدة، وما يمكن أن يبني عليها القاص عمله من خلال خياله، مشيرة إلى أن الكتابة تعتمد على الخيال، ويمكن أن يبدأ من صورة تعبيرية واحدة، ثم يبنى عليها قصة أو حكاية متجانسة لها شروط الحبكة والتكامل الإبداعي.
وقالت: «إن من أساسيات كتابة القصة اختيار عنوان يناسب المحتوى الخاص بالقصة».
وأكدت على أهمية عملية السرد في الكتابة المعبرة حسب الأحداث المتسلسلة بخيال الكاتب.
إضافة إلى ذلك قامت بتقسيم الطلاب إلى مجموعتين لتكون تنافسية بينهم في كتابة قصة قصيرة خيالية أو واقعية من 3 أو 4 سطور بأسلوبهم للتعود على السرد الكتابي القصصي، ثم اختتامها بحدث إيجابي أو سلبي.
وتفاعل الطلبة والطالبات مع هذا النشاط بطريقة مشوقة وتفاعلية.

القصة القصيرة
الإمارات
عجمان
كتابة القصة القصيرة
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