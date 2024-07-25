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التعليم والمعرفة

«بيت الحكمة» يطلق المخيمات الصيفية لتنمية المواهب

برامج متنوعة للأطفال والشباب (من المصدر)
26 يوليو 2024 00:57

الشارقة (الاتحاد)

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أطلق بيت الحكمة في الشارقة ثلاثة مخيمات صيفية تتضمن عدداً من البرامج المتنوعة التي تستهدف الأطفال والشباب ومحبي التصنيع الرقمي والبرمجة بالذكاء الاصطناعي، على مدار أكثر من 40 يوماً، وتتواصل حتى 28 أغسطس المقبل.
ويأتي المخيم الأول بعنوان «مخيم الجزري للابتكار الرقمي»، وينظمه «مخبر الجزري»، وتتوزع فعالياته على برامج رئيسية منها، «عباقرة الروبوتات»، و«المهارات الفنية الإبداعية»، أما المخيم الثاني الذي يحمل عنوان «حي بن يقظان ومهارات الحياة» فيستهدف الأطفال، ويضم خمسة أنشطة تفاعلية وجلسات متنوعة، فيما يجمع المخيم الثالث «فئة الشباب» على سلسلة فعاليات وأنشطة معرفية وإبداعية متنوعة.
وتستهدف المخيمات الثلاثة تمكين الأطفال والشباب من تطوير ذواتهم، وتنمية مهاراتهم الفكرية والعلمية التي يحتاجونها في حياتهم العملية، واكتشاف المواهب والقدرات، إذ توفر بيئة خصبة لممارسة الهوايات الفنية والرياضية والموسيقية، والانطلاق في رحلات إلى عالم المغامرة والابتكار.
وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «أطفالنا هم المستقبل، وشبابنا هم قادة الغد، ولهذا نسعى إلى توفير فرص النمو والتطور لهم، وصقل مواهبهم العلمية والاجتماعية والفنية، وإلهامهم للتميز في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في نهضة مجتمعنا وتعزيز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا ندعو في بيت الحكمة جميع أولياء الأمور لتشجيع أطفالهم على المشاركة في مخيماتنا الصيفية وبرامجها المتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية».

مروة العقروبي
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