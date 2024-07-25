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التعليم والمعرفة

مجلة «مجمع اللّغة بالشارقة» ورؤى جديدة حول البيان القرآنيّ

من موضوعات العدد الأخير للمجلة (من المصدر)
26 يوليو 2024 00:57

الشارقة (الاتحاد)

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صدر العدد الحادي عشر من مجلة «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، موفّراً للقرّاء جملة من الدّراسات اللغويّة والمقالات المتخصّصة في شتّى فروع اللسان العربيّ والبيان القرآني.
سلّط العدد الجديد من المجلّة الضّوء على تحدّيات حوسبة اللّغة العربيّة والتّطوّرات التّقنيّة الحديثة في هذا المجال، إلى جانب موضوعات متنوّعة حول المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة، وفقرات وقصص طريفة من أخبار العرب، وإضاءات على عدد من الكتب والإصدارات القديمة والحديثة، وأعلام اللّغة، ومقالات ودراسات تثري المعرفة اللّغويّة والأدبيّة والنّقديّة للمهتمّين والباحثين في مجالات اللّغة العربيّة وآدابها.

الإعجاز اللّغويّ والسّياق في الخطاب القرآنيّ
في دراسة بعنوان «الإعجاز اللّغوي للقرآن الكريم»، أوضح الدّكتور محمود إسماعيل صالح، أنّ معجزة الإسلام الكبرى، المتمثّلة في القرآن الكريم، نابعة من كونه رسالة عالميّة غير مقيّدة بأُمّة ولا بمكان ولا بزمان.
وفي مقال بعنوان «من أسرار دلالة السّياق في الخطاب القرآنيّ»، أشار الدّكتور عادل إبراهيم إلى أنّ فهم السّياق القرآنيّ يعدّ من أهمّ أدوات تفسير القرآن الكريم، إذ يعطي صورة متكاملة حول الموضوع الواحد الذي تكرّر ذِكره في القرآن الكريم.
أمّا مقال «الفصاحة النّبويّة»، فقد أكّد الدّكتور إبراهيم سند أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان عالماً بلهجات العرب، ويخاطب كل وفد بلهجته الخاصّة، ويخصّصُ لكل مقام مقالاً.
في المشهد الأدبي، وقفت الباحثة آمنة الهاشمي عند موضوع الرّواية الإماراتيّة... وقفة مع رواية «رائحة الزّنجبيل» للكاتبة الرّوائيّة صالحة غابش. 

مجمع اللغة العربية
الإمارات
الشارقة
مجمع اللغة العربية بالشارقة
مجمع اللغة العربية في الشارقة
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