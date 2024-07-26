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التعليم والمعرفة

«كلمة» يصدر كتاب «الشاي: تاريخ عالمي»

غلاف الكتاب
27 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، النسخة العربية لكتاب «الشاي: تاريخ عالمي» لمؤرّخة الطعام والطاهية البريطانية هلن صابري، وقد ترجم الكتاب إلى العربية الدكتور موسى الحالول، وراجع الترجمة الدكتور محمد عصفور، وكان الكتاب قد صدر باللغة الإنجليزية عام 2010، وهو يتألف من مقدمة وسبعة فصول، وعدد من الوصفات ومسرد لمصطلحات الشاي.
يستكشف الكتاب الجوانب الاجتماعية والثقافية للشاي، بما في ذلك دوره في الاحتفالات الرسمية والتجمعات غير الرسمية ونشأة بيوت الشاي في أماكن متفرقة من العالم، من خلال الروايات والحكايات التاريخية الممتعة، تقدم هلن صابري نظرة ثاقبة عن زراعة الشاي وإنتاجه وإعداده، وتسلط الضوء على أنواعه المختلفة وخصائصها، وتستكشف أين وكيف يزرع الشاي في العالم، وكيف أصبح جزءاً لا يتجزأ من الثقافات والمجتمعات المختلفة، وبشكل عام يقدم الكتاب وصفاً شاملاً وجذاباً لرحلة الشاي العالمية، من جذوره القديمة إلى شعبيته الدائمة في جميع أنحاء العالم، كما يسلط الضوء على التفاعل المعقد بين الثقافة والتجارة والتقاليد التي شكلت عالم الشاي.

مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
مشروع كلمة للترجمة
الشاي
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