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التعليم والمعرفة

سالم القاسمي: الإمارات تعزز الشراكات دعماً للحوار الثقافي العالمي

سالم القاسمي خلال لقائه وزيرة الثقافة والإعلام في كرواتيا (من المصدر)
27 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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قام معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، مؤخراً بزيارة رسمية إلى جمهوريات سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، لعقد اجتماعات ولقاءات ثقافية بهدف تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل وأواصر التعاون الثقافي.
وشملت لقاءات معاليه مع وزراء الثقافة في سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، التي رافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزارة، نقاشات مثمرة تناولت أهمية دعم الثقافة ودورها المحوري في تعزيز التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وجرى التوقيع على مذكرات تفاهم لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون، والحفاظ على التراث الثقافي لأجيال المستقبل.
وأكد معاليه على أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تمثل جزءاً أساسياً من دبلوماسية الإمارات الثقافية مع مختلف الدول، وأن وزارة الثقافة في دولة الإمارات تعمل على تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع الدول الصديقة، لدعم مجالات الحوار الثقافي العالمي بشكل أكبر.
وأضاف: «دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بدعم الثقافة، بوصفها وسيلة لتحقيق التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا، ومن خلال توقيع مذكرات التفاهم، نهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون، والحفاظ على تراثنا الثقافي الجماعي».

تراث ثقافي مشترك
خلال زيارته إلى سلوفاكيا، بحث معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي مع نظيرته السلوفاكية معالي السيدة مارتينا سيمكوفيتشوفا، ومعالي روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين.
وتكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، تقضي بأن يدعم البلدان جهود التقارب الثقافي، وإبراز التراث الثقافي المشترك والحفاظ عليه.
وتضمنت الجولات الثقافية التي قام بها معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي في سلوفاكيا زيارة المكتبة الجامعية في براتيسلافا، حيث اطلع معاليه والوفد المرافق له على مجموعة باساجيك من المخطوطات الإسلامية التي يعود تاريخها إلى عدة قرون، إضافة إلى أعمال ومؤلفات علمية إسلامية تعود للعصور الوسطى، كما قام الوفد بجولة في قلعة تشيرفيني كامين، وشهد عرضاً لفن الصقارة، وهو تراث ثقافي مشترك وملف عملت دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع سلوفاكيا لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2021، ضمن جهود مشتركة لـ 24 دولة شملت أيضاً المجر وكرواتيا. 
وفي جمهورية المجر، اجتمع معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي مع معالي بالاز هانكو، وزير الثقافة والابتكار، لبحث سبل التعاون المحتمل في مجال الدبلوماسية الثقافية والابتكار بين دولتي الإمارات والمجر، وهنأ معاليه دولة المجر بحصولها على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2024، كما زار الوفد أكاديمية ليزت فيرينك للموسيقى، والتي تعد من أركان التعليم الموسيقي وتراث الفن الأدائي في المجر، إضافة إلى جولات في متحف الفنون الجميلة.
واختتم وزير الثقافة جولته بزيارة جمهورية كرواتيا، حيث التقى معالي نينا أوبولجين كورزينك، وزيرة الثقافة والإعلام في الجمهورية.
وتركزت المحادثات على توسيع الجهود التعاونية في مجال الدبلوماسية الثقافية، وتأكيد أهمية التبادل الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي المشترك.
وتضمنت الجولة الثقافية أيضاً زيارة إلى متحف الفن المعاصر عكست التقاليد الغنية لكرواتيا، ومساهمتها في المشهد الثقافي العالمي.

سالم القاسمي
الإمارات
سلوفاكيا
المجر
كرواتيا
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