«مدارس الحياة» تثري المهارات بفنون السرد البصري

دبي (الاتحاد)

جلسات مُلهمة وأنشطة تفاعلية مبتكرة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لزوار مكتبات دبي العامة وكافة فئات المجتمع، عبر أندية «السينما» و«التصوير» و«الفن» و«الشطرنج»، التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تنمية مهارات الكبار والصغار وإثراء معارفهم حول أساليب السرد البصري وصياغة القصص المؤثرة، وتمكينهم من توثيق ذكرياتهم باستخدام فنون التصوير الفوتوغرافي والسينمائي.

فن الكولاج

تحت عنوان «لحظات وذكريات: التصوير الفوتوغرافي والسينما»، تطل «مدارس الحياة» خلال أغسطس المقبل، حيث يكون رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع تشكيلة من ورش العمل ضمن فعاليات «نادي الفن»، ومن بينها ورشة «صندوق الذكريات: كولاج» وفيها يتعلم الأطفال فن الكولاج وكيفية دمج الصور الفوتوغرافية لتصميم صندوق ذكرياتهم الخاصة، فيما يتعرفون في ورشة «إبداع من قصاصات الصور» على تقنيات الوسائط المتعددة، وكيفية جمع الصور لتكوين قصاصات على شكل فسيفساء واستخدام الزخرفة المختلفة، كما يتمكنون في ورشة «الرسم على أطباق الخزف» من ابتكار مجموعة من التصاميم الأنيقة.

«نادي السينما»

في المقابل، يتيح «نادي التصوير» لزوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم، فرصة تعلم فنون رواية القصص باستخدام التصوير الصحافي، إلى جانب التعرف على تقنيات التصوير المتقدمة وتطبيقها بشكل عملي بهدف تطوير مهارات السرد القصصي لدى المشاركين، حيث يتولى تقديم ورش التصوير نخبة من أعضاء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

وخلال أغسطس المقبل تستضيف مكتبة المنخول العامة فعاليات «نادي السينما»، لتدريب المشاركين على كيفية تحليل الأفلام الكلاسيكية واستكشاف التكوين البصري، كما تقدم ورشة «أساسيات تحريك الكاميرا في السرد القصصي» مفاهيم واستراتيجيات دمج إطار الكاميرا والحركات المستخدمة التي تساهم في إبراز الجوانب البصرية وتعزيز تجربة المشاهد، بينما تمثل ورشة «دمج التأطير والحركة» مدخلاً لتعليم المشاركين حركات الكاميرا وطرق السرد البصري وإنتاج القصص المؤثرة، حيث يتمكن المشاركون في الورش من توظيف مهاراتهم في التعبير البصري لإنتاج مشروع سينمائي يتم عرضه ضمن فعاليات النادي.

«عدسة الذكريات»

تهدف ورشة «وتجمعنا صورة: من القلب إلى العدسة» إلى تعريف رواد نادي ذخر الاجتماعي على تقنيات إنشاء الصور العائلية، وكيفية تحديد الأماكن والإضاءة لالتقاط جوهر الروابط العائلية وتوثيق اللحظات بأساليب إبداعية ومميزة، كما تمنح ورشة «عدسة الذكريات» رواد مكتبة حتا العامة فرصة اكتشاف قوة التصوير الفوتوغرافي ودورها في سرد القصص المرتبطة بالتراث والثقافة المحلية والهوية الوطنية.