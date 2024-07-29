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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يلتقي فناني الفجيرة لمسرح المونودراما

محمد الشرقي خلال لقائه بفناني الفجيرة الفائزين بجوائز مسرحية دولية (وام)
30 يوليو 2024 01:06

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الفنانين المسرحيين الفائزين بجوائز عربية ودولية في فن المونودراما، بحضور ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
أكد سموه خلال اللقاء، اهتمام إمارة الفجيرة بالفن والثقافة كداعمَين رئيسيين لمسيرة نموها الشامل، انطلاقًا من دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للفن عامة، والمسرح خاصة، وحرص سموه على تمكين الفنانين وتحفيز إبداعهم في مجال الفنون المسرحية، وتمكين أدوارهم في إثراء قطاع الثقافة والفنون في دولة الإمارات.
وأشاد سموه، بالفوز الذي حققه الفنانون في محافل التتويج العربية والدولية، مؤكّداً أهمية مواصلة الإنجاز والتميز في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة في قطاع الفنون المسرحية، ودعم المؤشرات التنافسية للدولة في مجال فن المونودراما على مستوى العالم، وعبّر الفنانون الفائزون عن شكرهم وامتنانهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه الدائم لممكنات العمل الثقافي والفني في إمارة الفجيرة، مما يشكّل حافزاً كبيراً لتقديم أفضل المستويات في الأعمال المسرحية القادمة داخل الدولة وخارجها.
وكانت مسرحية «مغامرة المملوك جابر» و«الشمعة»، قد حصلتا على جوائز في مهرجانات المونودراما الدولية، حيث نالت مسرحية «مغامرة المملوك جابر» إشادة في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، بينما حصلت «الشمعة» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان بتولا بمقدونيا، مما جعلها أول جائزة دولية للمسرح الإماراتي في شرق أوروبا، كما حققت «مغامرة المملوك جابر» جائزتين في مهرجان المسرح الحر بالأردن، وكانت أول مشاركة عربية في المسار الشبابي.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبدالله محمد الظنحاني رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

محمد الشرقي
مسرح المونودراما
الفجيرة
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