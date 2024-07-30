الأربعاء 31 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«خزانة الكُتب» تُشارك في معارض لجهات مجتمعية

«خزانة الكُتب» تُشارك في معارض لجهات مجتمعية
30 يوليو 2024 18:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية مشاركة مبادرة «خزانة الكُتب» في معرض «أيادي منتجة.. وطن مستدام» والذي يُقام للمرة الأولى في مدينة العين بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي؛ وذلك بهدف تنويع المشاركات في الجهات المجتمعية والترويج لإصدارات المركز لدى زوار المعرض.
وتُقدم «خزانة الكتب»، من خلال المعرض الذي يستمر حتى تاريخ 31 يوليو الجاري أكثر من 175 عنواناً من إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، وذلك في مجالات عدة، تتضمن: كتب للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا وكتب السيرة والأدب والفنون والألعاب الرياضية والعلوم الطبيعية، إضافةً إلى كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.
ومن جهة أخرى، تُشارك مبادرة «خزانة الكتب» في الفعالية التي تُنظمها مستشفى توام التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وعبر برنامج «ويانا»، وذلك بالتعاون مع قطاع المشاركات المجتمعية في المستشفى، والتي تستمر حتى تاريخ 3 أغسطس، وتُقدم المبادرة من خلالها ما يزيد على 225 عنواناً.
وتهدف مبادرة «خزانة الكتب» إلى تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى جميع أفراد المجتمع وتسهيل وصولهم إلى الكُتب واقتنائها عبر الوصول على نحو مباشر لهم، وفي العديد من المواقع على مدار العام. 

أبوظبي
العين
مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
الرياضة
بوجران تحرز ذهبية الترايثلون
اليوم 12:45
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف
اليوم 12:30
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
الرياضة
إسبانيا والأرجنتين.. «الحلم الخيالي»!
اليوم 12:05
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
الرياضة
«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©