«خزانة الكُتب» تُشارك في معارض لجهات مجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية مشاركة مبادرة «خزانة الكُتب» في معرض «أيادي منتجة.. وطن مستدام» والذي يُقام للمرة الأولى في مدينة العين بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي؛ وذلك بهدف تنويع المشاركات في الجهات المجتمعية والترويج لإصدارات المركز لدى زوار المعرض.

وتُقدم «خزانة الكتب»، من خلال المعرض الذي يستمر حتى تاريخ 31 يوليو الجاري أكثر من 175 عنواناً من إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، وذلك في مجالات عدة، تتضمن: كتب للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا وكتب السيرة والأدب والفنون والألعاب الرياضية والعلوم الطبيعية، إضافةً إلى كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.

ومن جهة أخرى، تُشارك مبادرة «خزانة الكتب» في الفعالية التي تُنظمها مستشفى توام التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وعبر برنامج «ويانا»، وذلك بالتعاون مع قطاع المشاركات المجتمعية في المستشفى، والتي تستمر حتى تاريخ 3 أغسطس، وتُقدم المبادرة من خلالها ما يزيد على 225 عنواناً.

وتهدف مبادرة «خزانة الكتب» إلى تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى جميع أفراد المجتمع وتسهيل وصولهم إلى الكُتب واقتنائها عبر الوصول على نحو مباشر لهم، وفي العديد من المواقع على مدار العام.