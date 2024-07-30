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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يلتقي فريق جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي ويطلع على تحضيرات إطلاق النسخة المقبلة

محمد الشرقي خلال لقائه فريق جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي (وام)
31 يوليو 2024 01:10

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وفريق عمل جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي. واطلع سموه، خلال اللقاء، على تحضيرات هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وتجهيزات فريق العمل لإطلاق جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي وأهدافها في نسختها المقبلة، والتي تسعى «الهيئة» من خلالها إلى تسليط الضوء على إبداعات المصورين وتعزيز مكانة الفجيرة قِبلَة ثقافية وفنية.
 وأكد سموه، اهتمام حكومة الفجيرة بدعم قطاع الصناعات الإبداعية بكافة أشكالها، بما فيها الفنون البصرية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الاهتمام بالمشاريع الفنية والمبادرات النوعيّة التي تعزّز حضور الإمارة في المشهد الثقافي العالمي، وفتح آفاق عالمية للتواصل الثقافي والإبداعي مع مختلف دول العالم. وأشاد سموه، بجهود «الهيئة» في استقطاب المبدعين والموهوبين في مجال التصوير الضوئي عبر هذه الجائزة الهامة، موجهاً بضرورة تفعيل الشراكات البنّاءة وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتطوير برامج ثقافية وفنيّة مميزة بهدف دعم النمو المستدام للقطاع الفني. من جانبه، أعرب ناصر اليماحي عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم لكافة مشاريع «الهيئة» ومبادراتها، مؤكداً استعداد الفريق لتنظيم النسخة المقبلة من جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي وفق أفضل المستويات. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
التصوير الضوئي
هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام
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