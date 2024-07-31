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التعليم والمعرفة

جامعة الشارقة تشارك في «بينالي البندقية»

جامعة الشارقة تشارك في «بينالي البندقية»
31 يوليو 2024 14:26

شاركت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، في فعاليات الدورة السابعة لبينالي البندقية والمعرض الدولي للفنون، التي تقام بعنوان «البنية الشخصية» تحت شعار «ما وراء الحدود»، الذي ينظمه المركز الثقافي الأوروبي في إيطاليا، بهدف استقطاب الفنانين لمشاركة الفن المعاصر من جميع أنحاء العالم.

وشاركت الدكتورة كريمة الشوملي، الأستاذ المساعد في كلية الفنون الجميلة والتصميم، بعرض عدد من الأعمال الفنية، منها اللوحات التصميمية والصور الفوتوغرافية والأفلام الفنية والمنحوتات والطباعة الحريرية ثلاثية الأبعاد، وبعض من المجسمات المصنوعة بالألمنيوم.

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وقدمت محاضرة بعنوان «قصصهم: الكشف عن روح البرقع»، عرفت خلالها بمفهوم البرقع الذي يعكس زينة المرأة والثقافة الشعبية في دولة الإمارات وتاريخه كعلامه للهوية المحلية والإقليمية والوطنية، وعرضت أشكال البرقع وخاماته المختلفة والمعاصرة في شبه الجزيرة العربية.

المصدر: وام
جامعة الشارقة
الفنون
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