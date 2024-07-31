مكتبة محمد بن راشد.. فعاليات متنوعة في أغسطس

دبي (الاتحاد)

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر أغسطس، مجموعة ثرية من الفعاليات الثقافية والتعليمية والفنية المتنوعة، تشمل الورش العملية، والمحاضرات التوعوية، والندوات التثقيفية التي تناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.

وتنطلق أولى الفعاليات بالتعاون مع مستشفى الجليلة، حيث ستنظم المكتبة محاضرة توعوية مميزة للخبيرة في مجال الطب النفسي، الدكتورة براءة ضهير، تحت عنوان «تأثير صدمات الطفولة على النمو العاطفي لدى الأطفال».

وفي إطار دعمها للكتابة والكتّاب الجدد، تنظم المكتبة أمسية قرائية لأصحاب الإصدارات الأولى.



جلسة حوارية

وبالتزامن مع اليوم العالمي للخط، تعقد مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، يديرها الإعلامي بدر العوضي، حيث تسلط الجلسة الضوء على الخط العربي بين الإبداع والتجديد، ودوره كوسيلة للتواصل الثقافي.

وتنظم المكتبة ورشة عمل تفاعلية حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وأساسيات ومهارات برمجة الروبوتات، إلى جانب مناقشة مستقبل هذه التقنية الحيوية.

وتعقد الورشة تحت إشراف المدرب محمد الشامسي، وبمشاركة نخبة من المهتمين والمتخصصين.

وتُعقد ورشة عمل بعنوان أسس كتابة الرسائل الرسمية في اللغة العربية للمدرب محمد حسنين.

وفي إطار دعمها لريادة الأعمال، تنظم مكتبة محمد بن راشد، جلسةً حوارية مع رائدة الأعمال الإماراتية ابتهال الناجي.

واحتفاءً باليوم العالمي للغة الهوسا، تعقد جلسة حوارية بعنوان «لغة الهوسا: تاريخ أدب وعلاقات لغوية»، والتي يقدمها كل من الشاعر علي لون، والكاتب عبدالله سابو.



يوم المرأة الإماراتية

واحتفاءً بـ «يوم المرأة الإماراتية» ستقدم المكتبة فعالية مميزة بمشاركة مجموعة من العازفات الإماراتيات اللواتي سيقدمن عروضاً موسيقية رائعة في جلسة صباحية تسلط الضوء على إبداعات المرأة الإماراتية في مجال الموسيقى.

وتختتم مكتبة محمد بن راشد، فعاليتها مع ورشة عمل تدريبية بعنوان «احتراف التصوير بعدسة الجوال» للمدرب المحترف منصور المنصوري.

ولزوّار المكتبة الأطفال نصيب من فعالياتها المميزة، حيث تنظم ضمن برنامجها للشهر الجاري وخلال الفترة ما بين 5- 15 أغسطس، مخيماً صيفياً للأطفال، ضمن مبادرة «صيفنا ثقافي».