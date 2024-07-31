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التعليم والمعرفة

عبدالملك القاسمي يشيد بجهود أبناء الإمارات للحفاظ على التراث الشعبي

عبدالملك القاسمي يشيد بجهود أبناء الإمارات للحفاظ على التراث الشعبي
31 يوليو 2024 22:21

رأس الخيمة (وام)

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أشاد معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجهود أبناء الإمارات للحفاظ على التراث الشعبي وحرصهم على تناقله بين الأجيال واعتزازهم بمسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسين «رحمهم الله» من خلال إقامة أجنحة خاصة للتراث في منازلهم تمثل متاحف شخصية مصغرة.
جاء ذلك خلال استقباله بمجلسه في سيح الزهراء برأس الخيمة، أمس، عبدالله راشد الكعبي أحد رواد جمع التراث في مدينة العين، الذي عبر عن تقديره الكبير لحرص واهتمام معاليه بهواة جمع التراث الشعبي وتشجيع أبناء الوطن، وتوجيههم نحو الطرق الصحيحة للحفاظ على التراث الشعبي إرث الآباء والأجداد.
وقال الكعبي إنه بدأ جمع كل ما يتعلق بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من كتب وصور ولوحات فنية ومجلدات كتب وموسوعات وصحف ليتحول ذلك إلى شغف دائم، ومن أهم أقسام بيته مكتبة عن الشيخ زايد التي تضم مئات الكتب التي تتحدث عنه، طيب الله ثراه، وما كتبه عنه الكتاب والصحفيون الأجانب ودواوين الشعر التي تلخص سيرته العطرة وحب الناس لشخصه المتفرد.
واستطاع عبدالله راشد الكعبي أن يجمع على مدى 33 عاماً ثروة من المقتنيات أسس لها متحفاً خاصاً في منطقة نعمة بالعين، ويعمل جاهداً على تحويل جزء منها إلى أرشيف إلكتروني لحفظها للأجيال من لوحات فنية وقطع نقود وكتب قديمة ومقررات دراسة ولوحات تجسد بيئات الإمارات ومجلات ومجلدات الجرائد المحلية.

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