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التعليم والمعرفة

وفد من مؤسسة العويس يزور وزارة الثقافة العُمانية

الهاشمي يتلقى هدية تذكارية من بني عرابة بحضور الصقلاوي
1 أغسطس 2024 16:49

دبي (الاتحاد)
قام وفد من مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية برئاسة إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي للمؤسسة، بزيارة اطلاعية إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان بمسقط.
وكان في استقبال الوفد إبراهيم بن سيف بني عرابة، المدير العام المساعد للفنون بالوزارة، بحضورسعيد الصقلاوي، رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.
وقد استعرض وفد المؤسسة سبل التعاون مع سلطنة عُمان، واتفق الطرفان على إقامة فعاليات مشتركة في جوانب الثقافة والفنون، وكذلك تنظيم ندوات مشتركة في دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
وقد رحب المدير العام المساعد في الوزارة بوفد العويس وأبدى رغبة الوزارة في تنظيم فعاليات مشتركة تعود بالفائدة على الطرفين.
وبدوره قال الهاشمي، إن اللقاء مع المؤسسات الثقافية في سلطنة عُمان يشكل دعماً قوياً لتعميم الفائدة وتعزيز قيمة المعرفة في المجتمع، حيث يظل دأب العويس التواصل مع المحيط الثقافي العربي لمواصلة حراك ثقافي مميز. 

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