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أيام الشارقة المسرحية «34» تنطلق فبراير المقبل

اجتماع اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية
1 أغسطس 2024 17:20

الشارقة (الاتحاد)
شهد قصر الثقافة صباح اليوم الخميس الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية برئاسة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير (الأيام)، وفي حضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، وعبدالله راشد، وذلك في إطار الإعداد للدورة (34) من التظاهرة الفنية الثقافية التي انطلقت للمرة الأولى سنة 1984.
الاجتماع، الذي استهل بترحيب بورحيمة بأعضاء اللجنة العليا، استعرض اللائحة التنظيمية الخاصة بأيام الشارقة المسرحية، وناقش بعض موادها وأحكامها، وبحث إمكانية التعديل فيها استجابةً لملاحظات طرحت في اجتماعات سابقة.
كما تطرق المجتمعون إلى إجراءات وآليات التحضير للدورة الجديدة سواء على مستوى اللجان الفنية لـ «الأيام»، أم على مستوى التواصل مع إدارات الفرق المسرحية.
وخاطبت اللجنة جميع الفرق المسرحية المشهرة لتتقدم بطلبات المشاركة ابتداء من مطلع الشهر الجاري (أغسطس 2024) على أن يكون اليوم الأخير من شهر نوفمبر القادم آخر أجل لاستلام الطلبات. 
وأكد المجتمعون أهمية أن تستكمل الفرق ملفات مشاركاتها وفق شروط اللائحة وفي الوقت المحدد، ودعوا إلى تهيئة كل الإمكانات للفرق حتى تنجز مشاركاتها في أفضل الظروف، لا سيما في ما يتصل بمواقيت وفضاءات تدريباتها.
وتقرر أن تقام الدورة الرابعة والثلاثون من أيام الشارقة المسرحية في النصف الثاني من فبراير المقبل.
وتتبارى في «الأيام» الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، وتحفل المناسبة بمجموعة من الورش التدريبية والأنشطة الفكرية المصاحبة بمشاركة العديد من الفنانين العرب.

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