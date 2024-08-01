«صيفك رواية 2024» تصحب القرّاء إلى 4 دول

الشارقة (الاتحاد)

تصحب الكتب القرّاء في رحلات خيالية إلى دول العالم، حيث يبحرون في ثقافات العالم المختلفة، لكنها هذا الصيف تتيح لهم فرصة السفر إلى تلك الدول في حملة «صيفك رواية» التي أطلقتها دار «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات»، برعاية «طيران الإمارات» على مدار أربعة أسابيع، مخصصةً كتاباً واحداً من إصداراتها للقراءة في كل أسبوع من أسابيع الحملة التي تستمر حتى 25 أغسطس.

توفّر الحملة للقرّاء فرصةَ الفوز بتذاكر سفر من «طيران الإمارات» إلى دوَل مؤلّفي الكتب الأربعة، إذ يتعين على القراء تقديم مراجعات وعروض تقديمية عنها، ومشاركة هذه المراجعات مع حسابات دار «روايات» على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تسجيل ونشر فيديو يلخّص فيه المشارك الكتاب الذي قرأه، حيث ستشرفُ لجنةٌ متخصّصة على تقييم المراجعات والعروض، واختيار الفائزين والإعلان عن أسمائهم في ختام الحملة.



مجتمع المعرفة

تعكس الحملة إيمان دار «روايات» بأهمية القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من الإجازة الصيفيّة في التعلم والمطالعة والكتابة والاستمتاع بالقراءة، وترسيخ أثرها الإيجابي لدى القرّاء، والتزامها الراسخ بتعزيز النشر والترجمة، تماشياً مع رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى بناء مجتمع معرفيٍّ واعٍ وقادرٍ على التواصل والحوار مع الثقافات العالمية.

وتدعم طيران الإمارات مبادرة روايات للعام الثاني، بما ينسجم مع التزام الناقلة بتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء جسور التفاهم بين الثقافات في جميع أنحاء العالم.

تفتح الحملةُ باب التنافس للفوز بتذكرتي سفر إلى البحرين، بتقديم القرّاء مراجعةً لكتاب «مدن داخلية» للكاتبة البحرينية غدير الخنيزي.

ويتنافس القرّاء للفوز بتذكرتين إلى تركيا، بعد تقديم مراجعة لكتاب «رسائل سوريا وفلسطين»، للكاتب التركي يوسف أكشورا.



«هيبة الجمال»

أمّا مراجعو كتاب «هيبة الجمال» للكاتبة بييداد بونيت، فيتنافسون للفوز بتذكرتي سفر إلى إسبانيا. ومراجعو كتاب «المجموعات القصصية» للقاصة والروائية البرازيلية كلاريس ليسبكتور سيحظون بفرصة للفوز بتذكرتي سفر إلى البرازيل.