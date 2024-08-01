«منصة للتوزيع» تشارك في «المدينة المنورة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تستعرض شركة منصة للتوزيع نخبة من إصدارات 80 دار نشر إماراتية، في النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، في مركز الملك سلمان للمعارض، حتى 5 أغسطس الجاري.

وعبر جناحها في المعرض، تعرض «منصة» 4400 كتاب، توفّر من خلالها نافذة للقارئ السعودي للتعرف على 911 عنواناً من إبداعات الناشرين الإماراتيين، تتناول شتّى مجالات الأدب والمعرفة، وتلبّي مختلف أذواق جمهور المعرض.

وأشار راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، إلى أن المشاركة في معرض المدينة المنورة للكتاب تعكس الحرص على دعم الناشرين الإماراتيين في الدخول إلى سوق الكتاب السعودي، الذي يُعتبر من أهم الأسواق على مستوى المنطقة، ما يسهم في تعزيز مبيعاتهم وانتعاش أعمالهم، مؤكداً التزام الشركة برفد المنتج الثقافي العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإسهام في نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية فيها.