ورشة عمل في اختيار التخصص الجامعي الإبداعي

دبي (الاتحاد)

بمشاركة ستة وثلاثين متدرباً من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة قدَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، ورشة عمل بعنوان «اختيار التخصص الجامعي الإبداعي: تقنيات ومهارات»، حاضر فيها الدكتور أحمد حسين الحلبي، مدرب الكوادر البشرية.

هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من أدوات اختيار التخصص الجامعي بطريقة إبداعية تتوافق مع ميولهم وقدراتهم.

وتناولت الورشة أهم المعايير العالمية لاختيار التخصص الجامعي المناسب، ومن هذه المعايير: الفرصة، والرغبة، والقدرة. كما عرضت الورشة لأنواع الذكاء التي يمكن أن يتمتع بها الطالب، وكيف تساعده هذه الأنواع في اختيار التخصص المناسب له، وهي ثمانية أنواع منها: الذكاء اللغوي، والذكاء الرياضي، والذكاء الاجتماعي، والذكاء الحيوي، والذكاء الموسيقي، ولكل نوع من أنواع الذكاء تخصصات تناسبه، فالذكاء الاجتماعي مثلاً تناسبه تخصصات كالطب، والعلاقات العامة. والذكاء الرياضي تناسبه تخصصات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، وهكذا.

وشهدت الورشة تفاعلاً من قبل المشاركين، وتوالت أسئلتهم واستفساراتهم، حيث إن كثيراً منهم مقبلون على الدراسة الجامعية.

وفي نهاية الورشة، أشاد الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، بالدكتور الحلبي، وقدَّم له شهادة تقدير، ثم تسلم بقية المشاركين شهادات مشاركتهم في الورشة.