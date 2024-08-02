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قراءات ومقالات في «المسرح»

غلاف المجلة
3 أغسطس 2024 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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تضمن العدد التاسع والخمسون (أغسطس) من مجلة «المسرح» التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة مجموعة متنوعة من المقالات والقراءات والمتابعات والحوارات حول أبرز موضوعات وفعاليات «أبوالفنون»، محلياً وعربياً ودولياً.
نشرت المجلة في مدخلها تغطية لحفل اليوم الوطني للمسرح الإماراتي الذي نظمته جمعية المسرحيين في الثاني من يوليو الماضي، إضافة إلى استطلاع حول النسخة الجديدة من دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها دائرة الثقافة في مدينة كلباء، وتختتم منتصف أغسطس.
وحفل باب «قراءات» بمراجعات عديدة لأبرز العروض المسرحية التي شهدتها العواصم العربية.

مجلة المسرح
المسرح
المسرح الإماراتي
الإمارات
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