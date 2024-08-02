إطلاق النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو

الفجيرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أطلقت الأكاديمية النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو التي ستشهد مشاركة واسعة من داخل الإمارات وخارجها، من الفئات العمرية كافة.

وفتحت الأكاديمية باب التسجيل للمشاركة في المسابقة، بدءاً من 1 أغسطس وحتى 1 يناير من العام المقبل، فيما يباشر العازفون المشاركون تجارب الأداء في 19 يناير المقبل، بحضور لجنة تحكيم دولية ستقيم أداءهم، وتختار الفائزين، خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في الفجيرة.



منصة مهمة

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: «إن مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو أصبحت واحدة من أبرز المسابقات الموسيقية على المستوى الدولي، حيث يتطلع إليها العازفون من كافة أنحاء العالم، وهذه المسابقة لا تسهم فقط في اكتشاف المواهب الشابة، بل تعزز أيضاً التبادل الثقافي والفني بين الدول، مما يجعلها منصة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية العالمية».

وأضاف الحفيتي:«شهدت الدورات السابقة نجاحاً كبيراً، بفضل الدعم المستمر من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، فدعم سموه الدائم يعكس التزاماً راسخاً بتعزيز الفنون والثقافة في إمارة الفجيرة، وتوفير منصة دولية للعازفين على البيانو لعرض مواهبهم وتطوير مهاراتهم، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز الذي يسهم في رفع اسم الفجيرة على الساحة الثقافية العالمية».

ولفت مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إلى أن المسابقة ليست مجرد منافسة، بل هي فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من كبار الموسيقيين على مستوى العالم.

وقال: «نهدف من خلال هذه المسابقة إلى تشجيع الجيل الجديد على تبني الموسيقى كوسيلة للتعبير الفني وتطوير شخصيتهم، بالإضافة إلى ذلك، توفر المسابقة فرصة للعازفين للتواصل مع نظرائهم من مختلف الثقافات، مما يعزز التفاهم والتعايش بين الشعوب».

ويتوزع المرشحون للمسابقة وهم من مختلف الجنسيات داخل الدولة وخارجها.. على أربع مجموعات حسب الفئات العمرية: الفئة «أ» حتى 10 سنوات، الفئة «ب» ما بين عمر 11 و13 سنة، الفئة «سي» من عمر 14 و17 سنة، والفئة «د» من عمر 18 سنة فما فوق.