بيت محمد بن خليفة.. قصة تاريخية تعكس أسلوب الحياة وفن العمارة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

يعد بيت الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عنصراً أساسياً على خارطة مواقع العين الثقافية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وحسب الموقع الإلكتروني لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، فإن البيت «يعطي نظرة عن كثب للتحولات الاجتماعية والمعمارية والعمرانية التي طرأت على العين خلال تحولها إلى مرحلة الحداثة»، كذلك فإن البيت بقيمته التاريخية والمعمارية الاستثنائية «يمثل حلقة وصل بين تاريخ العين وتراثها في مرحلة ما قبل النفط مع العصر الحاضر»، وتضيء قصة ترميمه على مدى الاهتمام الكبير بالحفاظ على المباني التاريخية والتراثية.

يقول عقيل أحمد، مدير ترميم المباني التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: جاءت فكرة ترميم بيت محمد بن خليفة، كونه يعد مرجعاً مهماً، ومثالاً رائعاً ونادراً لأسلوب الحياة والعمارة للفترة الانتقالية، وهي حقبة قصيرة لكنها محورية في تاريخ إمارة أبوظبي وتعكس تكيّف أسلوب الحياة التقليدي المحلي مع التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الخمسينيات والستينيات التي دفعتها عمليات التنقيب عن النفط واكتشافه في أبوظبي آنذاك.

ويضيف: ما يميّز البيت أنه يتكون من كتلتين، وتضم الكتلة الأمامية المجلس العام المستخدم لاستقبال الضيوف «الذكور»، وهي عبارة عن هيكل من طابقين مبني من الخرسانة مع رواق على طول محيطه وأقواس دائرية على الواجهة الرئيسة، ويتكون الطابق الأرضي من «مجالس» مقسومة بممر مركزي، بينما كان الطابق الأول الذي تضرر بشكل كبير يستخدم كمجلس للضيوف المهمين.

أما الكتلة الخلفية «جناح العائلة» فهي خاصة، تُستخدم كمقر إقامة للعائلة وللنساء للتواصل الاجتماعي واستضافة ضيوفهن، وتم تشييدها على طابقين مع سطح يمكن الوصول إليه، وتحتوي على ثماني غرف تضم شرفات كاملة الطول وأقواس مثلثة الشكل وعناصر زخرفية وأعمدة خرسانية، ويشمل الجزء المركزي للبيت الفناء والمباني الملحقة والمطبخ مع الأشجار ومنصة مرتفعة للجلوس «المنامة».

وقد تم إدخال مواد هجينة للبناء تمزج بين المواد التقليدية والحديثة مثل: الحجر الجيري المحلي والجبس والطين والإسمنت والخرسانة المسلحة وعوارض النخيل وعوارض المربعة الخشبية الحديثة وباب من الخشب الصلب الرائع والزجاج الملون الفولاذي في النوافذ، وكذلك تم استحداث وسائل الراحة الحديثة مثل الكهرباء والسباكة، بالإضافة إلى التصميمات الداخلية والخارجية الملونة بناءً على التأثيرات الإقليمية ونمط العصر.

ويشير عقيل أحمد إلى أن البيت يعد أحد الأمثلة القليلة الباقية من الفترة الانتقالية، وله أهمية كبيرة من خلال ما يملكه من مستوى عال من الأصالة، حيث إننا قمنا بترميمه دون أن نغير من بنائه الأصلي، باستثناء إعادة بناء لبعض العناصر التي كانت إما متدهورة بشكل كبير أو كانت تحتاج لتدعيم إنشائي قوي من أجل إعادة استخدامه. موضحاً: بشكل عام وبسبب قيم وأهمية الموقع وكنموذج لمشروع ترميم وحفاظ ناجح فقد قامت الدائرة باتباع أفضل السبل الترميمية على المستوى الدولي، وشاركت في المشروع خبرات من كافة التخصصات وعلى الصعد كافة.



إعادة التأهيل

في عام 2022، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تكريم بيت محمد بن خليفة في العين ضمن مهرجان جوائز المعماريين العرب، حيث فاز في فئة إعادة التأهيل.

وتم افتتاح بيت محمد بن خليفة بعد إتمام برنامج ترميم وتجديد مكثف للبيت التاريخي، وإعادة تأهيله ليكون مركزاً مجتمعياً ذات طابع وطني وهوية تاريخية تعكس تفاصيل المنطقة.

فأصبح في البيت مساحات متعددة في خدمة من يرغب في استئجارها لتنظيم الورش، وعروض الأداء، والاجتماعات، وغيرها من الفعاليات الاجتماعية.