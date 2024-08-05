بيت الحكمة يؤهل الشباب للابتكار الرقمي

الشارقة (الاتحاد) في مخبر الجزري ببيت الحكمة، يتحول حلم الشباب إلى واقع وهم يصنعون روبوتاتهم الخاصة بتركيز واهتمام، ويضيفون عليها لمساتهم الخاصة، ومن خلال برنامج الجزري للابتكار الرقمي، قدمت تجربة فريدة وممتعة في أجواء حماسية مليئة بالابتكار والإبداع، وذلك في مخبر الجرزي المكان المثالي لتأسيس مهندسين مبدعين ومع أن البرنامج أسدل ستاره، إلا أن آثاره الإيجابية لم تزل راسخة في عقول الشباب الذين حضروا جلساته، إذ وفر لهم بيئة تعليمية محفّزة تحت إشراف خبراء محترفين في مجالات البرمجة والتكنولوجيا. هذه التجارب العملية تفتح لهم آفاقاً جديدة في عالم التقنيات المتطورة، وتزرع فيهم بذور الثقة بالنفس، وتؤهلهم لمستقبل واعد.