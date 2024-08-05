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التعليم والمعرفة

«الناشر الأسبوعي» تحاور الروائي الإيفواري فودجو كادجو أبو

غلاف العدد الجديد من مجلة «الناشر الأسبوعي»
5 أغسطس 2024 18:31

الشارقة (الاتحاد)
حاورت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الـ 70 الصادر الشهر الجاري، الروائي والزعيم التقليدي الإيفواري فودجو كادجو أبو، الذي تحدث عن الأدب وصناعة النشر في بلاده، كوت ديفوار (ساحل العاج)، داعياً الكتّاب الأفارقة إلى رفض «إعارة أقلامهم لحفّاري قبور قارتهم»، في إشارة إلى قوى الاستعمار الغربي القديم.
وتصدرت غلاف عدد أغسطس، من المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، صورة لإحدى لوحات الرسّامة الجزائرية العالمية، باية محيي الدين. ونشرت المجلة حواراً مع الباحثة الأميركية أليس كابلان، مؤلفة كتاب جديد صدر باللغة الفرنسية عن الرسّامة التي توصف بأنها ملهمة بيكاسو.
تضمّن العدد حواراً مع مؤسس دار "عناوين بوكس" في القاهرة، صالح البيضاني الذي قال: «إن صناعة الكتاب اليمني أصيبت بحالة شلل نتيجة الحرب وتداعياتها على المشهد الثقافي».
وفي افتتاحية العدد، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري، مقالاً بعنوان «المكتبات عنوان النهضة»، تناول فيه أهمية الكتاب وتطوره وصولاً إلى العصر الرقمي، واصفاً المكتبات بأنها «كنز الكنوز».

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  • أحمد بن ركاض العامري
    أحمد بن ركاض العامري

وقال «تقوم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الكتاب في بناء مشروع الشارقة الثقافي التنويري»، مضيفاً «جاءت المكتبات العامة في إمارة الكتاب في سياق هذه الرؤية بعيدة المدى، التي تتخذ من المعرفة أساساً للتنمية الشاملة في كل القطاعات. وتحقق المكتبات، وفق رؤية الحاكم الحكيم، عدالة «المعرفة للجميع». وهذا ما تجسّده المكتبة العامة، فهي مفتوحة للجميع، وهي فضاء حوارات وبحث وتعلّم، وهي مؤشر على تعددية وجهات النظر، وتعددية الاجتهاد الثقافي، وهي كنز مفتوح لكلّ من أراد التزود بالمعرفة، فالكلمة ضوء لا ينضَبُ أبداً».
وتحدث أحمد العامري في الافتتاحية عن أهمية مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، قائلاً إن المؤتمر يأتي «ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، للتباحث في المستجدات المتعلقة بالمكتبات، وتعزيز التواصل والتعاون وعلاقات الشراكة مع مؤسسات معرفية عالمية للنهوض بواقع المكتبات وتقوية دورها في المجتمع».
ونشرت المجلة موضوعات عن صناعة النشر والتأليف والقراءة، وعن عدد من الكتّاب. وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير «الناشر الأسبوعي»، علي العامري، مقالاً بعنوان «الانقراض اللغويّ القسريّ».

الناشر الأسبوعي
عدد جديد
أحمد بن ركاض العامري
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