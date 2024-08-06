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التعليم والمعرفة

متحف زايد الوطني يطلق موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية

متحف زايد الوطني يطلق موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية
6 أغسطس 2024 14:16

أبوظبي (الاتحاد) أطلق متحف زايد الوطني موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يُسهم في تقديم لمحة حول ما يمكن توقعه عند افتتاح المتحف، إلى جانب تسليط الضوء على برنامج المتحف البحثي وما يتضمنه من معارض ومقتنيات وروايات. ويجسد الموقع الإلكتروني الجديد (https://zayednationalmuseum.ae) التزام المتحف بالاحتفاء بالتاريخ الغني، والثقافة وسرد قصة دولة الإمارات، كما يمكن للزوار من خلاله استكشاف مقتنيات المتحف - التي تمتد من العصور القديمة حتى العصر الحديث - والتفاعل مع برنامجه البحثي الرائد، والتعرف على عروضه التعليمية. وإلى جانب الموقع الإلكتروني، أطلق متحف زايد الوطني حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُعد مصدراً قيماً للمعلومات، تُمكّن المستخدمين من التعمق في فهم المتحف، ومقتنياته، وعروضه المتنوعة، مما يسهل استكشاف التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتواصل معه. وتم تصميم المنصات الرقمية لمتحف زايد الوطني وفقاً لأعلى المعايير لضمان توفير تجربة رقمية شاملة لجميع فئات الجمهور.

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