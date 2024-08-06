«أبوظبي للغة العربية» يستعرض 570 عنواناً في معرض «المدينة المنورة للكتاب 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز أبوظبي للغة العربية أكثر من 570 عنواناً من بينها 65 عنواناً جديداً، وذلك خلال مشاركته الأولى في معرض المدينة المنورة للكتاب 2024، الذي انطلق بدورته الثالثة، يوليو الماضي، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من حول العالم.

وجاءت مشاركة المركز في المعرض بهدف تعزيز التواصل الفعال مع الرواد والمعنيين في مجال صناعة الكتاب ومعارض الكتب المتخصصة، وتسليط الضوء على مبادراته، ومشاريعه من بينها مشروع «كلمة» للترجمة ومشروع «إصدارات» و«سلسلة البصائر للبحوث والدراسات».

فرصة مثالية

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، حرص المركز على المشاركة في معارض الكتاب المتخصصة على مستوى المنطقة، باعتبارها منصّات إبداعية تعزّز حركة النشر وصناعة الكتاب.

وتابع: «تعكس معارض الكتاب مدى ازدهار وتطوّر المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعدّ مشاركة المركز فرصة مثالية لتوطيد العلاقات مع أقطاب صناعة النشر والصناعات الثقافية على الصعيدين العربي والعالمي، وتبادل الرؤى والأفكار الملهمة التي من شأنها تطوير هذه الصناعة المهمة».

وكان المركز قد استعرض خلال مشاركته في الحدث أبرز إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة، الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده إمارة أبوظبي، والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي الإقليمي والدولي.

وعلى امتداد فعالياته نظّم «معرض المدينة المنورة للكتاب 2024» مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية، والأمسيات الشعرية، وورش عمل متنوّعة، وخصّص منطقة للطفل، وعقد سلسلة جلسات حوارية استضاف خلالها نخبة من الكتاب، والمفكرين.