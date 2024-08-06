«أبوظبي للغة العربية» يتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية

سعد عبدالراضي (أبوظبي)

ضمن المبادرة النوعية «القراءة في المرافق الحيوية»، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية في بداية العام الجاري، وقّع المركز، ظهر أمس، اتفاقية تعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التي تعد أحد أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية المعقّدة والحرجة، والتابعة لمجموعة «بيورهيلث». وقع الاتفاقية من الجانبين، سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور مروان علي الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية.

تسعى الاتفاقية إلى تحفيز أفراد المجتمع على استغلال أماكن الانتظار في إثراء رصيدهم الثقافي والمعرفي، من خلال تنسيق الجهود بين الجهتين، واستكمال نطاق هذه المبادرة المتميّزة التي أطلقها المركز تحت مظلة «نادي كلمة للقراءة»، وتستهدف في مرحلتها الأولى 8 مواقع تتناسب طبيعتها مع أهداف المبادرة، كالفنادق والمستشفيات والمقاهي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيرفد المركز مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأهم إصداراته في مختلف المجالات الفكرية والإبداعية والمعرفية الصادرة عن «مشروع كلمة للترجمة»، و«إصدارات»، على أن تتضمن عملية اختيار الكتب المعروضة دراسة الإقبال عليها، وتحديثها بشكل ربع سنوي لتتماشى مع اهتمامات موظفي المدينة الطبية وزوّارها، ومن خلال الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تمكين دور مركز أبوظبي للغة العربية الداعم للقطاع المعرفي والثقافي في الإمارة، بما يُسهم في تحقيق رؤيته ورسالته الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية والقراءة بين جميع الشرائح المجتمعية.

أهمية القراءة

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «يعكس توقيع اتفاقية التعاون مع «مدينة الشيخ شخبوط الطبية» التزام مركز أبوظبي للغة العربية بجعل الكتاب جزءاً من نسيج الحياة اليومية ووسيلة من وسائل استثمار الوقت، الذي يقضيه الإنسان في المرافق الحيوية، وذلك من منطلق إيماننا بماهية القراءة ودورها في إيصال المعرفة والثقافة الجديدة للقارئ ومساعدته على تحليل الأفكار والرؤى وفهمها. ونحن نُدرك أن القراءة تُساعد على تطوير الذات والمهارات والتفكير الإبداعي والنقد البنّاء، بما يؤدي إلى تحسين الوعي الثقافي وتعزيز القيم الإنسانية. لذا اخترنا وبعناية الكتب التي سيتم تزويدها للمدينة بما يُناسب تطلعات مرضاها وزوّارها».

تجربة متميزة

وقال الدكتور مروان علي الكعبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تلتزم مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتوفير تجربة متميزة للمرضى، ومن خلال تعاوننا مع مركز أبوظبي للغة العربية نسعى لتعزيز اهتمامنا باللغة العربية ودعم أهدافنا المشتركة في نشر الوعي والثقافة والاطلاع بين مراجعي وزوار المدينة الطبية، حيث تقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية خدمات الرعاية الصحية لما يزيد على 5000 مراجع أسبوعياً، وهي فرصة لنا لنشارك في دعم مسيرة الثقافة وتعزيز القراءة في إمارة أبوظبي».

تنص الاتفاقية على اختيار أماكن جاذبة تحفز القراءة لدى الجمهور، إلى جانب التشجيع على إصدار أو نشر مواد للقراءة باللغة العربية من خلال نقل المعارف من اللغات المختلفة إلى العربية، والعمل على دعم تنمية رأس المال البشري، والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية وتطويرها لدى أفراد المجتمع كافة.

شغف القراءة

أكد معاذ إبراهيم البلوكي، مدير قسم شؤون المرضى بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن المباردة تسهم في تغيير نظرة المجتمع للمشفى، وأن وجود الكتب يسهم في تغيير ثقافة الناس وزيادة شغفهم للقراءة، وأكد أن الكتب ستكون متوفرة في العيادات الخارجية، ليستفيد منها المرضى، بالإضافة إلى الإصدارات المتاحة للزوار في أماكن الاستقبال.