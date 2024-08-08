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التعليم والمعرفة

«جمعة الماجد» ينظم ورشة في تحليلات جوجل

«جمعة الماجد» ينظم ورشة في تحليلات جوجل
9 أغسطس 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول أمس ، ورشة عمل بعنوان: «تحليلات جوجل من الأرقام إلى الاستراتيجيات»، قدَّمَتها سامية عايش، صحفية ومدربة في الإعلام الرقمي، وحضرها 35 مشاركاً ومشاركة من المهتمين.
هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأبرز العناصر التحليلية والكمية المتوافرة ضمن تحليلات «جوجل»، من أجل التعرف على أداء الموقع الإلكتروني، من حيث الزيارات والمشاهدات والدول التي يأتي منها الزوار، والوقت الذي يقضونه على الموقع.
تناولت الورشة مواضيع عدة، من أبرزها: تحليلات جوجل واستعمالاتها في تقييم المحتوى، وأبرز المصطلحات والتحليلات التي يمكن الاطلاع عليها لتقييم الأداء، وبناء الاستراتيجيات والخطط الإعلامية اعتماداً على تحليلات جوجل، بالإضافة إلى معرفة آفاق استخدام التحليلات في التعرف على الجمهور وتحسين رحلة المستخدم عبر المواقع الإلكترونية.
شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، الذين طرحوا العديد من الأسئلة على المدربة سامية عايش، مثل كيفية الوصول إلى التحليلات، وما إذا كانت مجانية أم مدفوعة، وكيفية تسجيل المواقع على تحليلات جوجل، وفي ختام ورشة العمل، كرم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المدربة سامية عايش على أدائها المتميز في الورشة، كما وزعت الشهادات على المشاركين.

جوجل
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
الإمارات
دبي
مركز جمعة الماجد
الإعلام الرقمي
المواقع الإلكترونية
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