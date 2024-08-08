اختتام ورشة السينوغرافيا في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء أول أمس، في المركز الثقافي بمدينة كلباء، فعاليات ورشة السينوغرافيا التي نظمت في إطار البرنامج التدريبي السنوي الذي تقيمه دائرة الثقافة تحت عنوان «دورة عناصر العرض المسرحي»، ويهدف إلى تعزيز خبرات الهواة المتقدمين للمشاركة في مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي ينظم في الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر إلى الأول من أكتوبر.

وفي حضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، عرض المشاركون في الورشة التي أشرف عليها الفنان وليد عمران، ثلاثة مجسمات لمناظر مسرحية قاموا بتصميمها تطبيقاً لما تعلموه من الورشة، عكست تلك المجسمات بخاماتها وألوانها وتكويناتها الهندسية بيئات ثلاثة مشاهد مسرحية متخيلة.

وذكر عمران أن الورشة التي انطلقت 29 يوليو الماضي، ركزت في بدايتها على تمكين المشاركين بصفة عملية من مختلف الخبرات المتعلقة بإمكانات خشبة المسرح، وتحديد مساحتها وعمقها، ومعرفة مخارجها، والأجهزة والحوامل المتاحة بها، ومن ثم تعرف المشاركون عبر الرسوم الإيضاحية ومواد فيلمية لمسرحيات عرضت في السابق، على الأنواع المختلفة لتصميمات السينوغرافيا المسرحية، وفق أنواع فضاءات العروض (مغلقة أو مفتوحة)، والاتجاهات الفكرية لمخرجيها.

وقال عمران، إن الورشة أطلعت المشاركين أيضاً على تقنيات توظيف خيال الظل، وشاشة العرض «البروجكتر»، و«الثري دي ماب»، وأجهزة الضباب، وغير ذلك من الوسائل التي باتت تشكل عنصراً أساسياً في بناء الصورة العامة للعروض المسرحية الحديثة.

وشكر بورحيمة جهود مشرف الورشة وقدم له شهادة تقديرية، كما قدم للمتدربين شهادات المشاركة.

وتتواصل أنشطة دورة عناصر العرض المسرحي إلى منتصف الشهر الجاري.