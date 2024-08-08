«دبي للثقافة» تفتح باب التسجيل في «سكة للفنون والتصميم 13»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي للثقافة» فتح باب التسجيل في النسخة الـ 13 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير 2025، في حي الشندغة التاريخي.

ودعت «دبي للثقافة» كافة المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وفن الطهي وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة التي تساهم في إثراء الحراك الثقافي المحلي وتدعم توجهات قطاع الفنون عالمياً.

وبدأت الهيئة بتلقي طلبات المشاركة في المهرجان اعتباراً من أمس الخميس، على أن يكون 8 أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل وتقديم الأعمال، حيث ستتولى لجنة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات، وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المهرجان الذي يندرج تحت مظلة «منصة سكة»، وتستهدف الدعوة المفتوحة كافة الفنانين الرواد والناشئة في الإمارات والخليج سواء كانوا يعملون بشكل فردي، أو ضمن جماعات فنية، ويشترط على المشاركين في المهرجان تقديم أفكار مميزة تعكس توجهاتهم ووجهات نظرهم وثراء المشهد الفني المحلي، واستخدام مواد صديقة للبيئة، خلال تنفيذهم للأعمال الفنية، إضافة إلى أن تكون الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى، ويمكن للمبدعين الذين يطمحون إلى المشاركة في نسخة المهرجان المقبلة الاطلاع على التفاصيل كافة، والحصول على نموذج الطلب من خلال الرابط https://dubaiculture.gov.ae/ar/events/Sikka-25-Open-Call.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال «مهرجان سكة للفنون والتصميم» إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.