الجمعة 9 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تفتح باب التسجيل في «سكة للفنون والتصميم 13»

دعوة مفتوحة للمشاركة بالمهرجان
9 أغسطس 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ارتفاع بدرجات الحرارة وتوقع أمطار
كلباء وعجمان.. «البروفة الأخيرة»

أعلنت «دبي للثقافة» فتح باب التسجيل في النسخة الـ 13 من «مهرجان سكة للفنون والتصميم» التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير 2025، في حي الشندغة التاريخي.
ودعت «دبي للثقافة» كافة المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وفن الطهي وغيرها، إلى جانب ورش العمل التفاعلية، والعروض الموسيقية والسينمائية، والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة التي تساهم في إثراء الحراك الثقافي المحلي وتدعم توجهات قطاع الفنون عالمياً.
وبدأت الهيئة بتلقي طلبات المشاركة في المهرجان اعتباراً من أمس الخميس، على أن يكون 8 أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل وتقديم الأعمال، حيث ستتولى لجنة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات، وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المهرجان الذي يندرج تحت مظلة «منصة سكة»، وتستهدف الدعوة المفتوحة كافة الفنانين الرواد والناشئة في الإمارات والخليج سواء كانوا يعملون بشكل فردي، أو ضمن جماعات فنية، ويشترط على المشاركين في المهرجان تقديم أفكار مميزة تعكس توجهاتهم ووجهات نظرهم وثراء المشهد الفني المحلي، واستخدام مواد صديقة للبيئة، خلال تنفيذهم للأعمال الفنية، إضافة إلى أن تكون الأعمال أصلية وحديثة ولم يسبق أن تم إنتاجها من قبل أو عرضها في مهرجانات وفعاليات أخرى، ويمكن للمبدعين الذين يطمحون إلى المشاركة في نسخة المهرجان المقبلة الاطلاع على التفاصيل كافة، والحصول على نموذج الطلب من خلال الرابط https://dubaiculture.gov.ae/ar/events/Sikka-25-Open-Call.
وتسعى «دبي للثقافة» من خلال «مهرجان سكة للفنون والتصميم» إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بالمواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

مهرجان سكة للفنون والتصميم
الإمارات
دبي
مهرجان سكة للفنون
دبي للثقافة
هيئة الثقافة والفنون
لطيفة بنت محمد بن راشد
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
فيضانات في الولايات المتحدة جراء العاصفة "ديبي"
الأخبار العالمية
العاصفة "ديبي" تسبب أمطارا غزيرة في ولايات أميركية
اليوم 20:25
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
الرياضة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
اليوم 20:18
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
الرياضة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
اليوم 20:15
علاف العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
الترفيه
صدور العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©