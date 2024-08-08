تلقي طلبات المشاركة في برنامج «المنكوس» حتى 22 أغسطس

أبوظبي (وام)

تواصل «هيئة أبوظبي للتراث» تلقي طلبات التسجيل للموسم الرابع من برنامج «المنكوس» عبر الموقع الرسمي للبرنامج https://almankous.ae، وذلك حتى 22 أغسطس الجاري ليتم بعدها فرز المتسابقين من قبل لجنة التحكيم لمرحلة المقابلات لاختيار 18 متسابقاً للتنافس في الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة.

يسعى «المنكوس»، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه المختص بهذا الفن في العالم العربي، إلى إلقاء الضوء على لحن المنكوس، أحد ألحان الشعر النبطي، والبحث عن المواهب من أجل مد جسور التواصل بين الأجيال، والحفاظ على الموروث الثقافي ونشره، من خلال التعريف به وبأساليب أدائه وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.

وذكرت هيئة أبوظبي للتراث أنه على الراغبين في المشاركة ببرنامج «المنكوس» تعبئة الاستمارة الخاصة بالتسجيل في الموقع الرسمي، وفقاً لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وإرسال صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن عام وصورة شخصية للمعاملات الرسمية، وذلك ضمن شروط التسجيل، التي تضم أيضاً أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يقدِّم مقطعاً مصوَّراً لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة، يحتوي على أدائه للحن المنكوس بصوتٍ واضحٍ دون أيِّ مؤثرات صوتية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإقبال على المشاركة في برنامج «المنكوس» دليل على نجاح رسالته في مواسمه السابقة بصنع قاعدة جماهيرية لهذا الفن والعمل على نشره والتعريف بأهميته، بوصفه أحد عناصر التراث ذات البعد الاجتماعي لارتباطها بفن الشعر.