الجمعة 9 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تلقي طلبات المشاركة في برنامج «المنكوس» حتى 22 أغسطس

تلقي طلبات المشاركة في برنامج «المنكوس» حتى 22 أغسطس
8 أغسطس 2024 20:36

أبوظبي (وام)
تواصل «هيئة أبوظبي للتراث» تلقي طلبات التسجيل للموسم الرابع من برنامج «المنكوس» عبر الموقع الرسمي للبرنامج https://almankous.ae، وذلك حتى 22 أغسطس الجاري ليتم بعدها فرز المتسابقين من قبل لجنة التحكيم لمرحلة المقابلات لاختيار 18 متسابقاً للتنافس في الحلقات المباشرة على مسرح شاطئ الراحة.
يسعى «المنكوس»، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه المختص بهذا الفن في العالم العربي، إلى إلقاء الضوء على لحن المنكوس، أحد ألحان الشعر النبطي، والبحث عن المواهب من أجل مد جسور التواصل بين الأجيال، والحفاظ على الموروث الثقافي ونشره، من خلال التعريف به وبأساليب أدائه وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.
وذكرت هيئة أبوظبي للتراث أنه على الراغبين في المشاركة ببرنامج «المنكوس» تعبئة الاستمارة الخاصة بالتسجيل في الموقع الرسمي، وفقاً لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وإرسال صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن عام وصورة شخصية للمعاملات الرسمية، وذلك ضمن شروط التسجيل، التي تضم أيضاً أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يقدِّم مقطعاً مصوَّراً لا يقل عن 30 ثانية ولا يزيد على دقيقة واحدة، يحتوي على أدائه للحن المنكوس بصوتٍ واضحٍ دون أيِّ مؤثرات صوتية.
وأشارت الهيئة إلى أن الإقبال على المشاركة في برنامج «المنكوس» دليل على نجاح رسالته في مواسمه السابقة بصنع قاعدة جماهيرية لهذا الفن والعمل على نشره والتعريف بأهميته، بوصفه أحد عناصر التراث ذات البعد الاجتماعي لارتباطها بفن الشعر.

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للتراث" تواصل استقبال طلبات المشاركة في «أمير الشعراء»
«ليوا للرطب» تستقطب 116 ألف زائر
المنكوس
برنامج المنكوس
هيئة أبوظبي للتراث
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
فيضانات في الولايات المتحدة جراء العاصفة "ديبي"
الأخبار العالمية
العاصفة "ديبي" تسبب أمطارا غزيرة في ولايات أميركية
اليوم 20:25
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
الرياضة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
اليوم 20:18
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
الرياضة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
اليوم 20:15
علاف العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
الترفيه
صدور العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©