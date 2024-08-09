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«حكماء المسلمين» يشارك في «إسطنبول للكتاب العربي»

«حكماء المسلمين» يشارك في «إسطنبول للكتاب العربي»
10 أغسطس 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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يُشارك مجلس حكماء المسلمين في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي 2024 الذي يقام في تركيا خلال الفترة من 10 إلى 18 أغسطس الجاري.
وتأتي مشاركة المجلس، للعام الثالث على التوالي، انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.
ويقدم جناح المجلس في المعرض أكثر من 220 إصداراً متنوعاً بعدة لغات تعالج أبرز المجالات الفكرية والثقافية المهمة، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطي المستنير.
وبالتزامن مع احتفاء المجلس بمرور 10 أعوام على تأسيسه ينظم جناحه في المعرض عدداً من الفعاليات والبرامج والأنشطة.

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