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التعليم والمعرفة

«الخط العربي بين الإبداع والتجديد» في «مكتبة محمد بن راشد»

مكتبة محمد بن راشد
10 أغسطس 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للخط، وفي إطار حرصها على تعزيز الوعي الثقافي والفني بالمجتمع، تنظم مكتبة محمد بن راشد، جلسة حوارية مميزة بعنوان «الخط العربي بين الإبداع والتجديد»، يوم الاثنين المقبل الموافق 12 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بمشاركة نخبة من الخطاطين المبدعين والمتخصصين في هذا الفن العريق.
وسيشارك في الجلسة، التي يديرها الإعلامي بدر العوضي، الخطاطة الإماراتية نرجس نور الدين، وزيد الأعظمي، المحاضر والمستشار في الفنون الإسلامية واللغة والفن، والخطاطة الإماراتية مريم البلوشي، لتسليط الضوء على رؤاهم وخبراتهم في مجال الخط العربي.
وتناقش الجلسة، كيفية دمج التقنية الحديثة في هذا الفن التقليدي، والتأثير الإيجابي للتكنولوجيا على تطوير أدوات وأساليب الخط.
وسيتم تقديم نبذة عامة عن الخط العربي وأهميته في التراث والثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى استعراض أهم مراحل تطوره وأشهر أنواعه.
كما ستركز على الإبداع والتجديد في الخط العربي، وكيف يمكن للفنانين المعاصرين المحافظة على أصالة هذا الفن مع إدخال لمسات جديدة عليه، وعرض نماذج من الأعمال الفنية الحديثة التي تجسد هذا التوجه، إلى جانب التطرق إلى دور الخط العربي في تزيين المباني والمعالم الإسلامية، واستخدامه في مجالات الفن التشكيلي والمعارض الفنية.
علاوة على ذلك، سيناقش المشاركون أهمية تعليم فن الخط للأجيال الجديدة وتوفير برامج التدريب والورش المتخصصة في هذا المجال.
وسيتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فناني الخط العربي في العصر الحديث، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لنشر هذا الفن على المستوى العالمي، وكيفية استخدام الخط العربي وسيلة للتواصل الثقافي بين مختلف الحضارات والأمم.
وتأتي هذه الجلسة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، بهدف تعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع ودعم المبادرات التعليمية والأدبية، من خلال تقديم منصة مفتوحة للتعلم والنقاش وتبادل الأفكار والخبرات، بما يسهم في إثراء تجربة القراءة، ويحفز الحوار الفكري بين الأفراد.

الخط العربي
مكتبة محمد بن راشد
دبي
الإمارات
فن الخط العربي
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