السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يزور أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

محمد الشرقي خلال زيارته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة (وام)
10 أغسطس 2024 01:02

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الروسي يدير نهائي الطائرة في أولمبياد باريس
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الثقافة الفنية في رفع وعي المجتمع تجاه الفنون ودورها في تعزيز الهوية الثقافية، ونشر القيم الإنسانية والاجتماعية المشتركة بين شعوب العالم.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وحضور الجلسة العلمية الأولى حول كتاب «علم المقامات» الذي تعمل عليه الأكاديمية.
وأشار سُموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الثقافية والفنية، التي تسهم دعم قطاع الفنون والصناعات الإبداعية على مستوى إمارة الفجيرة، والدولة.
وتضمنت الجلسة العلمية، التي قدمها عددٌ من الفنانين المشاركين في كتاب «علم المقامات»، مناقشة مواضيع الفصول التي يتضمنها الكتاب، وشروحات تفصيلية حول الفرق بين المقامات الموسيقية، ونشأتها، وتحليل وفك بعض الشيفرات الموسيقية.
من جانبه، عبّر علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وأعضاء الفريق، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على زيارته للأكاديمية، وحضوره الجلسة، ودعم سموه الدائم لنشاطات الأكاديمية وأعمالها.
حضر الجلسة الدكتور الفنان رامي حاج حسن من سوريا، والدكتور محمد الأسعد قريعة، أستاذ محاضر في المعهد العالي للموسيقى في تونس، والدكتور مراد سالم توكاج، مدير الكونسرفاتوار في جامعة الخليج في اسطنبول - تركيا، والدكتور محمد أمين بيتماز، أستاذ محاضر في جامعة الخليج في اسطنبول - تركيا، والدكتور خالد محمد علي، مؤلف موسيقي وباحث وعازف عود - العراق.

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
أكاديمية الفجيرة للفنون
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©