محمد الشرقي يزور أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الثقافة الفنية في رفع وعي المجتمع تجاه الفنون ودورها في تعزيز الهوية الثقافية، ونشر القيم الإنسانية والاجتماعية المشتركة بين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وحضور الجلسة العلمية الأولى حول كتاب «علم المقامات» الذي تعمل عليه الأكاديمية.

وأشار سُموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات الثقافية والفنية، التي تسهم دعم قطاع الفنون والصناعات الإبداعية على مستوى إمارة الفجيرة، والدولة.

وتضمنت الجلسة العلمية، التي قدمها عددٌ من الفنانين المشاركين في كتاب «علم المقامات»، مناقشة مواضيع الفصول التي يتضمنها الكتاب، وشروحات تفصيلية حول الفرق بين المقامات الموسيقية، ونشأتها، وتحليل وفك بعض الشيفرات الموسيقية.

من جانبه، عبّر علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وأعضاء الفريق، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على زيارته للأكاديمية، وحضوره الجلسة، ودعم سموه الدائم لنشاطات الأكاديمية وأعمالها.

حضر الجلسة الدكتور الفنان رامي حاج حسن من سوريا، والدكتور محمد الأسعد قريعة، أستاذ محاضر في المعهد العالي للموسيقى في تونس، والدكتور مراد سالم توكاج، مدير الكونسرفاتوار في جامعة الخليج في اسطنبول - تركيا، والدكتور محمد أمين بيتماز، أستاذ محاضر في جامعة الخليج في اسطنبول - تركيا، والدكتور خالد محمد علي، مؤلف موسيقي وباحث وعازف عود - العراق.