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التعليم والمعرفة

تواصل ورشة الإخراج المسرحي في كلباء

تواصل ورشة الإخراج المسرحي في كلباء
11 أغسطس 2024 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت مساء أمس الأول بالمركز الثقافي لمدينة كلباء فعاليات ورشة الإخراج في إطار البرنامج التدريبي السنوي «دورة عناصر العرض المسرحي»، التي تنظمه دائرة الثقافة لتعزيز خبرات الهواة المتقدمين للمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظم دورته الحادية عشرة في الفترة من 27 سبتمبر إلى 01 أكتوبر.
واستهلت الورشة، التي يشرف عليها الفنان حسن رجب، ويشارك فيها نحو 30 متدرباً، بجلسة للأسئلة والإجابات حول تاريخ ومفهوم الإخراج، وصفات وأدوات ودور المخرج وعلاقاته ببقية فريق العمل المسرحي. وتحدث رجب للمشاركين عن أهمية أن يعرف كل واحد منهم السبب وراء رغبته في أن يكون مخرجاً، وأن يؤمن بقدراته ويختبرها حتى يحسن تطويرها والاستفادة منها.
وشهدت الورشة في يومها الثاني محاضرة حول كيفية اختيار المخرج للنص، حيث أشار المشرف إلى أهمية أن يقرأ المخرج النص مرات عدة، ويحلل مضمونه ليتمثل جوهره.

كلباء
دائرة الثقافة والسياحة
مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
حسن رجب
المركز الثقافي
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