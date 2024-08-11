«الشارقة للمتاحف» تمكّن الشباب ببرامج ومبادرات نوعية ومبتكرة

الشارقة (الاتحاد)

تحتفل هيئة الشارقة للمتاحف باليوم العالمي للشباب الذي يصادف الـ 12 من أغسطس من كل عام، حيث تعد المناسبة العالمية فرصة للتأكيد على مواصلة الجهود التي تقوم بها الهيئة ودورها المحوري وإنجازاتها الرائدة في مجال تمكين الشباب وتأهيلهم، مترجمة بذلك مقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «المتاحف وُجدت لتكُون مدرسةً لأبنائنا والأجيال القادمة».

وعملت الهيئة على ابتكار آليات تعليمية تقدم من خلالها المعرفة للطلبة وفق أساليب حديثة تجمع بين المتعة والتعلم، علاوة على صونها المقتنيات وإبراز دورها في صياغة الحاضر والمستقبل، وإيصال رسالتها كذاكرة تراثية وتاريخية، استناداً إلى الفهم العميق لمدلولاتها وقيمتها التاريخية، بالإضافة إلى تكريس رؤيتها بجعل المتاحف متاحة لجميع أفراد المجتمع وزواره.

ولتحقيق هذه الغايات، حرصت الهيئة على استقطاب فئة الشباب عبر مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تسهم في إثراء المحتوى الثقافي والتعليمي، وذلك كجزءٍ أساسيٍ من رؤية الهيئة ورسالتها الطموحة. وتتسق هذه الرؤية مع توجهات الهيئة نحو تطوير تجربة الزائر وتعزيز المشاركة المجتمعية، فأطلقت مبادرة «متاحف على الطريق» التي تعد من المبادرات الفريدة وغير المسبوقة، بهدف الوصول إلى آلاف الشباب في المدارس والجامعات والفعاليات المجتمعية من خلال حافلة تم تحويلها إلى متحف متنقل يجوب مختلف المناطق.

تمكين الشباب

هنأت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، الشباب الإماراتي بهذه المناسبة، مؤكدة أهمية دور الهيئة في تمكين الشباب من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تشجعهم على اكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم، وتهدف إلى تعزيز وعيهم الثقافي والاجتماعي، وعبر إطلاق برامج ومبادرات متخصصة ومبتكرة، تهدف إلى جذبهم نحو العلوم المتحفية، وزيادة رصيدهم المعرفي حول أهمية المتاحف ودورها المجتمعي، داعية الشباب والشابات إلى زيارة المتاحف في إمارة الشارقة للتعرف عن كثب إلى ما تحويه من كنوز توثق المحطات التاريخية والمفصلية للمجتمع الإماراتي.

عائشة راشد ديماس

وأضافت أن القيادة الرشيدة تبنت دعم وتعزيز دور الشباب وتمكينهم من خلال العديد من السياسات والتشريعات، علاوة على المبادرات التي يأتي من بينها جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، والتي حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيه نصائحه الأبوية من خلالها عندما قال: «نقول للشباب والشابات أعطنا قليلا من وقتك لممارسة الرياضة والتطوع والمغامرات وغيرها وستعود عليك أنت أولاً بالنفع الكثير جسمانياً وفكرياً وغيرها، وحتى المجتمع والحي عندما تفوز سيتحدثون عن إنجاز فوزك بجائزة الشيخ سلطان وسيفرحون بفوزك».

وأطلقت الهيئة البرنامج السنوي «سفراء متاحف الشارقة»، الذي يبرهن في دورته السادسة عشرة على حرص الهيئة وطموحها نحو نشر الوعي بأهمية الإرشاد المتحفي وتطوير مهارات المشاركين من مختلف الجوانب، وتأهيلهم للعمل في المتاحف كمهنة مستقبلية، لا سيما أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة، حيث يشارك فيه 20 شاباً وشابة من مختلف أنحاء الدولة في كل دورة.

وأثبت برنامج «سفراء متاحف الشارقة» نجاحه البارز من خلال مشاركة 50 شاباً وشابة في الفترة من 2020 وحتى 2023. في عام 2024، تم تسجيل 23 مشاركاً حتى الآن، حيث سيبدأ البرنامج في 12 أغسطس الجاري.