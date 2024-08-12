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التعليم والمعرفة

"الشارقة للمتاحف" تطلق معرض "رحلة الاكتشافات"

"الشارقة للمتاحف" تطلق معرض "رحلة الاكتشافات"
12 أغسطس 2024 16:31

أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف معرض «رحلة الاستكشافات» الذي يستمر حتى مايو من العام المقبل، بمقر متحف الشارقة للآثار والذي يعد الأول من نوعه كمعرض تفاعلي عن التنقيب على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة، وذلك بهدف تقديم تجربة تفاعلية فريدة للأطفال.

يركز المعرض على التعريف بأهمية علم الآثار، والقطع الأثرية وتعليمهم كيفية استخدام أدوات التنقيب من خلال أنشطة تفاعلية متنوعة توفر لهم تجربة نوعية تحاكي عمل علماء الآثار، في مغامرة تسهم في تنمية مهاراتهم في البحث والتنقيب وتعزز لديهم حب المعرفة والاستكشاف.

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يأتي المعرض في إطار خطط هيئة الشارقة للمتاحف المتواصلة  للترويج لسياحة الآثار وترسيخ الوعي لدى الناشئة بأهمية علم الآثار وإعداد جيل من المهتمين بالتراث المحلي الثقافي.ك ما تسعى إلى إبراز دور عالم الآثار وأهمية وحجم الجهد الذي يبذله في سبيل الكشف عن أسرار الماضي، فضلاً عن استكشاف الطاقات الواعدة من الباحثين والعاملين في هذا الحقل.

يتيح المتحف للمشاركين فرصة التجول في قاعة "عالم الآثار الصغير". ويقدم المتحف للأطفال فرصة غير مسبوقة للتعرف إلى آثار إمارة الشارقة بطريقة تفاعلية عبر مجموعة من النماذج والتقنيات والأنشطة العملية التي تنمي حواسهم وتحفز خيالهم لاختبار قدراتهم وتوظيفها في فهم أبرز ما توصل إليه علماء الآثارعن طبيعة حياة الإنسان القديم في الشارقة منذ العصر الحجري وحتى القرون الميلادية الأولى.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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