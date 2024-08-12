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التعليم والمعرفة

«دبي للفنون الأدائية».. منصة مبتكرة لاكتشاف المواهب المسرحية

«دبي للفنون الأدائية».. منصة مبتكرة لاكتشاف المواهب المسرحية
13 أغسطس 2024 01:39

دبي (الاتحاد)

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سلسلة ورش عمل تدريبية وتفاعلية مبتكرة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن برنامج «دبي للفنون الأدائية» الذي تنظمه خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب وتمكينهم ودعمهم وتنمية مهاراتهم وشغفهم في فنون المسرح.
وتتضمن أجندة البرنامج، الذي تقام فعالياته في مسرح دبي الوطني، ثلاث ورش تدريبية متخصصة في السينوغرافيا والإضاءة والصوت، ستتولى الإشراف عليها نخبة من الخبراء في الفنون الأدائية، فيما سيتمكن المشاركون في ورشة «تقنيات الصوت» التي ستعقد يومي 8 و9 سبتمبر المقبل، من التعرف على أساسيات الصوت وخصائصه، في حين تهدف ورشة «تقنيات الإضاءة»، التي ستقام يومي 13 و15 سبتمبر 2024، إلى تعريف المشاركين على أنواع الإضاءة المسرحية ووظائفها.
وأكدت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» الحرص على إيجاد منصة إبداعية مبتكرة قادرة على إعداد جيل مسرحي جديد، وتساهم في اكتشاف أصحاب المواهب الواعدة في المسرح.

برنامج دبي للفنون الأدائية
هيئة الثقافة والفنون
دبي
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