«الشارقة للنشر» توقع مذكرة تفاهم لتسريع نمو أعمال الناشرين

الشارقة (وام) وقعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وأمازون الإمارات، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين أعضاء المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من رواد الأعمال والناشرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من تسريع رحلة نمو أعمالهم من خلال قنوات تجارة التجزئة الإلكترونية وتمكينهم من بيع منتجاتهم إلى ملايين العملاء على موقع Amazon.ae.وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كلٌّ من سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وشينتان دهيبار مدير متجر أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إلى تسريع وتيرة اكتساب الأعضاء للمعلومات والمعارف المتعلقة بالرقمنة والتجارة الإلكترونية، وتزويدهم بالدعم والتوجيه الشامل، ما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم. وتؤكد الاتفاقية التزام المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بتعزيز تجارب وخبرات رواد الأعمال في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية، كما تتماشى الاتفاقية مع رؤيتها الهادفة إلى دعم أعضائها وتعزيز معدل نمو أعمالهم من خلال تمكينهم من الاستفادة من القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها أمازون، بما في ذلك الأدوات والخدمات والبرامج الحديثة، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه فريق عمل الشركة، ما يسهم في تمكين الأعضاء من التوسع بنجاح في مجال الاقتصاد الرقمي. فعاليات تثقيفية وتتيح المبادرة لمئات الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى مجموعة من خدمات أمازون، بما في ذلك الإرشاد المفصل والشامل، لمساعدة الشركات على التسجيل وطرح منتجاتها بكل سهولة على موقع أمازون، مع تنظيم فعاليات تثقيفية تتناول أساسيات البيع على الإنترنت على متجر أمازون، من خلال جلسات تدريبية وورش عمل وندوات عبر الإنترنت، إلى جانب دعم مخصص من فرق أمازون، ما يضمن تجربة سلسة في رحلة التحول الرقمي للشركات. وقال سيف السويدي: «نهدف من خلال اتفاقية التعاون مع أمازون الإمارات، إلى تعزيز دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها أمازون وانتشارها العالمي، ما يسهم في تمكين أعضائنا من ترسيخ حضورهم في المجال الرقمي وتوسيع قاعدة عملائهم بشكل كبير، حيث تشكل اتفاقية التعاون استثماراً استراتيجياً طويل المدى، في مستقبل ريادة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة». أسعار تنافسية من جانبه قال شينتان دهيبار: «يشكل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة محوراً رئيساً في أعمال أمازون وثقافة الشركة التي تركز على العملاء وتضعهم دائماً في المقام الأول، ويسهم البائعون لدينا بدور أساس في تعزيز تجربة العملاء، من خلال توفير مجموعة أوسع من المنتجات مع أسعار تنافسية، ويسرنا التعاون مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وتقديم الدعم لأعضائها الذين يمكنهم بدء البيع على متجر أمازون والاستفادة من نموذج أعمالنا لتوسيع نطاق وصولهم إلى ملايين العملاء، الذين يزورون موقعنا يومياً» وأوضح أن «هذه الخطوة تتماشى مع التزامنا باستضافة منتجات من 100 ألف شركة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة على موقع Amazon.ae بحلول عام 2026».

