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التعليم والمعرفة

«الثقافة والعلوم» تنظم «مهرجان الإمارات الدولي للملصق»

«الثقافة والعلوم» تنظم «مهرجان الإمارات الدولي للملصق»
14 أغسطس 2024 00:58

دبي (الاتحاد) 

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تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031، تنظم ندوة الثقافة والعلوم بدبي الدورة السادسة لمهرجان الإمارات الدولي للملصق في الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر 2024، بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي: لقاء الإبداع والتكنولوجيا». 
وأكد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، أن مهرجان الإمارات الدولي للملصق يعد منصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الإبداع، وتفعيل التبادل الثقافي، ومعالجة القضايا المعاصرة، ودفع التغيير الاجتماعي من خلال التصميم المبتكر، ويعتبر المهرجان أيضاً مصدر إلهام وتعليم للطلاب والمحترفين في فنون الجرافيك والتصميم والمجالات الإبداعية ذات الصلة.
وأضاف: يتزامن المهرجان في كل دورة مع فعاليات أسبوع دبي للتصميم خلال شهر نوفمبر سنوياً، ويسلط الضوء في كل دورة على ثيمة أو موضوع مرتبط بواحدة من استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات
الذكاء الاصطناعي
ندوة الثقافة والعلوم
دبي
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