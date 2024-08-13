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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يُصدر العدد السادس من مجلة «المركز»

«أبوظبي للغة العربية» يُصدر العدد السادس من مجلة «المركز»
14 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز أبوظبي للغة العربية العدد السادس من مجلة «المركز: مجلّة الدراسات العربيّة»، بالتعاون مع دار بريل العالمية للنشر، التي تُعنى بالدراسات العربيّة لغةً وأدباً وثقافةً. وتتناول موضوعاتها قضايا مختلفة تاريخيّة ونقديّة ومراجعاتٍ للكتب.
يحمل العدد الجديد من المجلة عنوان «جسور نقل المعرفة»، وهو ثمرة مؤتمر جمع باحثين إيطاليّين وإسبانيّين في مارس 2019 في المدرسة الإسبانيّة للتاريخ والآثار التابعة للمجلس الوطنيّ الإسبانيّ للأبحاث العلميّة في روما، ويضمّ العدد أربع مقالات مترجمة إلى العربيّة وثلاث مراجعات للكتب.
وتُناقش موضوعات المجلة طُرُق نقل المعرفة وتبادلها في العالم الإسلاميّ عبر طرحين تاريخييْن: أوّلهما نقل المعرفة في العالم الإسلاميّ القديم، وثانيهما الطرق التي تتمّ بها عمليّة النقل أو التعليم. وفيما وُضع الكثير من الدراسات في العقود الأخيرة لبحث الطرح الأوّل، فإنّ دراساتٍ قليلة قد عالجت الثاني، على أهمّيّته في دراسة المعرفة العلميّة في أرجاء العالم الإسلاميّ في مراحل مختلفة، وبناء الهويّات الفكريّة والدينيّة على مرّ التاريخ، وهنا تكمن أهمّيّة هذا العدد في معالجة الموضوع.
وتشترك مقالات العدد في طابعها «الفيلولوجيّ»، واعتمادها أدوات التأريخ والنقد النصّيّ والتحليل اللغويّ.

مركز أبوظبي للغة العربية
إسبانيا
روما
العالم الإسلامي
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