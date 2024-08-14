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التعليم والمعرفة

فتح باب المشاركة في مسابقة المرموم للأفلام القصيرة

ملصق المسابقة
15 أغسطس 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، فتح باب المشاركة في «مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة» التي ستقام ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الهادف إلى إثراء المشهد السينمائي المحلي، وتوفير منصة مبتكرة قادرة على دعم صناع الأفلام والمبدعين، وإلهام أصحاب المواهب الناشئة، وتحفيزهم على دخول هذا المجال.
ودعت «دبي للثقافة» كافة صناع السينما، محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى المشاركة وتقديم أعمالهم للمنافسة في مسابقة المهرجان الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية، خلال الفترة من 3 وحتى 12 يناير 2025، حيث بدأت الهيئة اعتباراً من أمس الأربعاء (الموافق 14 أغسطس 2024) باستقبال طلبات المشاركة والأفلام، بينما سيكون 30 سبتمبر المقبل آخر موعد لتسلم الطلبات، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء والمخرجين عملية فرز الطلبات وتقييم الأعمال السينمائية المشاركة في المسابقة، تمهيداً للإعلان عن قائمة الأفلام التي ستتنافس ضمن فئات المسابقة، وهي: الأفلام الوثائقية، وأفلام الانيمشن (التحريك)، وأفلام الحركة الحية (لايف أكشن)، والأفلام المصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيتم اختيار الأعمال المؤهلة، بناءً على مجموعة معايير تتعلق بالجودة والمحتوى.
وتستهدف الدعوة المفتوحة كافة صناع الأفلام والمخرجين الناشئة في الإمارات والمنطقة والعالم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي، أو ضمن مجموعات، ويشترط على المشاركين تقديم أفكار مميزة تعبر عن رؤاهم الفنية والتزامهم بالابتكار، إضافة إلى أن يكون العمل أصلياً وحديثاً، وألا يكون قد عرض سابقاً في أي مهرجان أو حدث محلي أو إقليمي أو عالمي، وأن يتراوح طوله ما بين 3 و30 دقيقة، وأن يكون خالياً من الإساءة للآداب العامة والأديان والمجتمعات، وأن يكون المشارك مالكاً لجميع الحقوق الخاصة بالعمل.

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المرموم: فيلم في الصحراء
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