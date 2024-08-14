الخميس 15 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

كائنات الأشياء اليومية

لوحة للفنان الإماراتي ناصر نصر الله
15 أغسطس 2024 01:01

عندما أراد الفنان الإماراتي ناصر نصر الله أن يرسم أحلامه، في روح الأشياء اليومية، اختار أسماءها في الظل البعيد تاركاً النور للرائي.
كلما نشاهد الكائنات تتوالى في الفضاء الحيّ تستوقفنا اللحظة المارة من هنا بأننا طفولة ممتدة على الأرض، يسعها فضول السؤال نحو وجدانية المخيال.
ماذا لو امتدت في أجسادنا أغصان، وفي أوراقها تنمو حمامة، ماذا لو أصبحت الأسماك تسبح في المجرة؟! لمن البحر؟ الزرقة الغارقة في عيون الأجداد. المجهول المتربع بدفئه على أحضان الأمهات، هكذا يستشعرها طفل الساحل، أما طفولة الصحراء فواضحة كالشمس.
يرسم الفنان ناصر نصر الله حواراً مع الأشياء اليومية، يجعلها تنمو في عالمٍ موازٍ، تختارُ صفاتها،  هيئتها، رغباتها الخاصة، وهو بذلك يمنح للطفولة طفولتها، ولطفولتها طفولة.. وهكذا دواليك.
وفي كل تكرار تكمن لحظة طفولية غارقة في العفوية الصرفة، تتهادى فيها كائنات الأشياء اليومية، مصائرها الجديدة، حكاياتها، وهنا، لا بد للسرد أن ينسل من المساحات البينية، متجاوزاً أطر التجليات البصرية باتجاه المعنى.

أخبار ذات صلة
«الأنمي».. تستقطب جيل اليوم
ناصر نصر الله
الرسم
آخر الأخبار
فيروس جدري القردة
الأخبار العالمية
رصد أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة خارج أفريقيا
اليوم 20:07
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
الرياضة
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
اليوم 19:53
صورة مجمعة للديمقراطي تيم والز (يمين) والجمهوري جاي دي فانس
الأخبار العالمية
تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
اليوم 19:53
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
الرياضة
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
اليوم 19:42
قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية (تي.يو-22 إم 3)
الأخبار العالمية
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©