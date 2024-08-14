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التعليم والمعرفة

فتح باب المشاركة في الدورة الـ 7 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية

فتح باب المشاركة في الدورة الـ 7 من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
15 أغسطس 2024 00:32

الاتحاد (وام)

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تحت رعاية قرينة صاحب السّمو حاكم الشّارقة سموّ الشّيخة جواهر بنت محمّد القاسميّ، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أعلن المكتب الثقافي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، عن فتح باب المشاركة في الدورة السابعة من جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، حتى 18 من نوفمبر المقبل.
وتأتي الجائزة دعماً لإبداعات المرأة في الخليج العربي ورؤاها الفكرية في الموضوعات الثقافية والأدبية، وتعزيزاً لدور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول مجلس التعاون، ومساهمة فاعلة في إثراء الأدب الخليجي الحديث، إضافة إلى إذكاء روح التنافس الإيجابي في الإبداع الأدبي بين ذوي الخبرات والتجارب.
ويقوم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس بإدارة الجائزة والإعلان عنها من خلال دليل يحتوي كامل التفاصيل الفنية والإجرائية منذ استقبال الطلبات وحتى حفل التكريم وتوزيع الجوائز، وكذلك توفير الدعم والمساندة لتحقيق أهدافها، وتلتزم الجائزة بالتمسك بقيم الاستقلالية والشفافية والنزاهة خلال عملية تقييم أعمال المرشحات للجائزة من قبل متخصصين وخبراء في المجال الأدبي والثقافي.
وتضم الجائزة ثلاثة مجالات تضم «الشعر» وخصصت هذه الدورة للشعر الفصيح، و«الشعر العمودي»، والدراسات النقدية، الأنا والآخر في الأدب الرحلي (أدب الرحلات)، وأدب الطفل، (قصص قصيرة).
وأشارت صالحة غابش رئيسة المكتب الثقافي إلى الإنجازات التي حققتها جائزة الشّارقة لإبداعات المرأة الخليجيّة، مما جعلها تحتل موقعاً استثنائيّاً بين الجوائز العربيّة، وتشهد مشاركة متزايدة عاماً بعد عام من قِبَلِ أديبات دول مجلس التّعاون الخليجيّ.
ولفتت إلى أن الأمانة العامة ارتأت عقب النجاح الذي واكب كل دورة ورغبة في تطوير الجائزة، مشاركة أديبات دولة عربية واحدة في كل دورة، وعليه ستكون جمهورية العراق هي الدولة المشاركة في جائزة هذه الدورة ضمن محور واحد وهو: الدراسات الأدبية، والمحور الذي أخذ عنوان (الأنا والآخر في أدب الرحلات).

المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
المرأة الخليجية
جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
جواهر القاسمي
الشارقة
الإمارات
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